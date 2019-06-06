Переход с начала года на новую систему обращения с отходами получился в Сахалинской области отнюдь не гладким. С первых же месяцев в расчетах между профильным управлением (региональным оператором) и компаниями-перевозчиками мусора возник серьезный кассовый разрыв. А к концу весны в некоторых районах начались перебои с вывозом мусора. Руководство управления по обращению с отходами и региональные власти пытаются выправить ситуацию.

Раздолье для грызунов

Одна из проблемных точек - Корсаков. Выезжавший в портовый город заместитель председателя областного правительства Владимир Сидоренко убедился в том, что контейнеры во многих дворах переполнены.

- Стоит неприятный запах, невозможно гулять с детьми, бумага и пакеты разносятся ветром, стало много грызунов, - рассказала жительница многоквартирного дома Елена Гириль.

Причина безобразия - регулярные нарушения графика вывоза мусора. Компания-перевозчик в свою очередь жалуется на невыполнение региональным оператором договоренностей по оплате. Разрулить ситуацию в Корсакове удалось, приняв несколько системных решений. Основная часть долга погашена, и зампред правительства взял дело под личный контроль. А исполняющий обязанности генерального директора компании-перевозчика Александр Цымбал заверил, что качество услуг улучшится в самое ближайшее время.

Более того, администрация Корсакова получит дополнительное финансирование на обустройство контейнерных площадок и покупку дополнительных емкостей для сбора мусора.

Схема и реальность

Но только ли в Корсакове возникли подобные проблемы? Как выяснилось, нет. Компания, занимающаяся перевозками отходов в Южно-Сахалинске, тоже недополучила плату за свои услуги. По словам коммерческого директора предприятия Игоря Логвинова, на 28 мая долг регионального оператора за январь составлял более двух миллионов рублей, примерно такая же сумма недоплачена за февраль, за март перечислили пять из 35 миллионов рублей.

- Аналогичные проблемы существовали и в других районах области. И чем крупнее компания, тем больше был кассовый разрыв, - подтвердил заместитель министра ЖКХ региона Александр Гришко.

Когда новая система была уже запущена, выяснилось, что реальный объем отходов на 40 процентов превышает тот, что запланирован в территориальной схеме

По его словам, эта проблема в деятельности регоператора прогнозируемая, и, чтобы ее избежать, из областного бюджета предполагалось уже в первом полугодии выделить большую часть годового финансирования. Но когда новая система была уже запущена, выяснилось, что реальный объем отходов значительно превышает тот, что запланирован в территориальной схеме. По словам исполняющей обязанности генерального директора регионального управления по обращению с отходами Лилии Степановой, разница составила более 40 процентов. Счета же потребителям услуги были выставлены только в феврале, и лишь в апреле собираемость платежей доросла до 63 процентов. Исходя из территориальной схемы, затраты регионального оператора должны были составить 62 миллиона рублей в месяц, а реально перевозчики выставляют счета на 100 миллионов.

- Потребовалось дополнительное финансирование. Мы приняли меры, в мае регоператор получил очередную порцию бюджетных средств и стал закрывать проблемные зоны. К концу июня он должен войти в нормальный график расчетов с перевозчиками, - рассказал Александр Гришко.

Кроме того, сейчас в регионе вводится льготный тариф на оплату вывоза отходов. А это увеличит бюджетное субсидирование и тоже поможет стабилизировать ситуацию.

Замминистра назвал несколько причин роста объема мусора. Одна из них - юридические лица уклоняются от заключения договоров на вывоз и подбрасывают отходы на площадки для населения. В результате региональный оператор везет неоплаченный объем.

Нервный год

Кассовый разрыв - не единственная проблема перехода на новую систему.

В управлении по обращению с отходами пока не создана многоканальная связь, и жители часто не могут дозвониться, чтобы получить ответы на свои вопросы. Из-за этого тоже нарастает напряжение.

Даже такая мелочь, как отсутствие в мобильном банке отдельной строки для услуги регионального оператора, вызывает раздражение многих плательщиков.

Именно с переходом на новую систему выяснилось, что во многих населенных пунктах отсутствовали места накопления мусора, его просто сваливали в кучи. И теперь приходится заниматься обустройством там нормальных площадок.

С начала года стали получать счета за вывоз мусора владельцы частных домов. Но как им воспользоваться услугой, если ближайший мусорный бак в двух километрах от дома? Надо решить и эту проблему.

Есть потребители, которые заключают договоры на какой-то небольшой объем, а остальную часть отходов сбрасывают неизвестно куда. До сих пор существуют и "серые" схемы, когда мусор вывозят на полигоны, минуя регоператора.

Перевозчики нервничают и из-за того, что с ними заключены краткосрочные контракты, на один год. По словам Игоря Логвинова, из-за этого на предприятии решили повременить с покупкой новой техники, хотя раньше ежегодно приобретали шесть-десять единиц.

Руководитель управления по обращению с отходами назвала причину заключения кратко­срочных контрактов.

- Во-первых, тариф установлен только на один год. Нам нужно было узнать реальные объемы перевозок. Во-вторых, мы должны были посмотреть на перевозчиков в деле. Работа большинства из них устраивает, но есть и такие, которых не хотелось бы видеть в следующем году в числе подрядчиков, - пояснила Лилия Степанова.

По ее мнению, региону не грозит мусорный коллапс. А возникшие проблемы были предсказуемыми и решаются.