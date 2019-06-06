В Якутске презентовали первый интернет-магазин, торгующий продукцией местных производителей. Предприниматель уловил две тенденции - повсеместный уход торговли в интернет и определенные подвижки в переработке продовольственного сырья на территории Якутии - и решил сыграть на них.

Сегодня выставить свою продукцию в интернет-магазине фермер может буквально не сходя с трактора. Фото: Андрей Оглезнев

Когда речь идет об интернет-магазинах, сразу представляется рынок, возможности которого ограничены только масштабами Всемирной паутины. Однако сервер этой торговой точки не зависает от наплыва покупателей, ломящихся со всего света за якутскими деликатесами. Это городской сайт. Даже жителям пригородов с виртуальных прилавков ничего не возят. Далековато. Поэтому на вопрос о том, нет ли планов выйти за пределы города и республики, создатель сайта Артур Аржаков посмеялся:

- Разве что на очень отдаленную перспективу. Сейчас нам важно закрепиться в городе, прочувствовать, что из этого получится. Любое расширение требует больших вложений в логистику. Пока мы к этому не готовы.

На сайте, как и заявлено, представлены товары только якутского производства, сделанные из местного сырья, вплоть до чайных купажей. Исключение составляет разве что рыбка дальнего плавания - селедка, но и она продается в виде пресервов, изготовленных здесь. Это необычно, поскольку даже в фирменных магазинах крупных товаропроизводителей свое перемежается с привозным, и последнего нередко больше.

По словам Аржакова, ассортимент будет меняться в зависимости от сезона. Сейчас якутских буренок выгнали с ферм пастись на естественную травку, начался период "большого молока", поэтому более четверти выставленного на продажу составляет молочка.

Товаров немного - менее ста наименований. Бросается в глаза, что якутских деликатесов, зарабатывающих медали на международных выставках, здесь почти нет. Сайт в основном ориентирован на горожанина, которому лень или некогда идти в магазин на углу, а есть хочется. Ему нужна не медаленосная этикетка, а возможность что-то недорого купить и быстро приготовить. Поэтому еще четверть ассортимента - полуфабрикаты.

Деликатесы с вгоняющими в ступор ценами здесь, скорее всего, лежали бы невостребованными. Они есть на рынке по две-две с половиной тысячи рублей за килограмм. Все проходящие мимо витрин приглядываются и принюхиваются к ним, но мало кто просит взвесить кусочек. Это деликатное обстоятельство вернуло наш разговор к возможностям и перспективам расширения бизнеса за пределы Якутска.

- Конечно, дело не только в логистике. Чтобы расширяться, надо иметь набор продуктов, который удивил бы покупателя где-то там. У нас такого пока нет. Большая часть того, что выпускается в Якутии, ориентирована на внутренний рынок. Сами производители продовольствия, на мой взгляд, еще не уловили, что может заинтересовать неместного потребителя. Мы привычно говорим, что наше мясо самое экологически чистое и самое вкусное. Но, положа руку на сердце, завозное с Алтая или из Бурятии ничем не хуже. Наше сельское хозяйство (а переработка зависит от того, что вырастили) довольно инертно. Говорим о необходимости работы на экспорт много, а вот подумать, чем можем удивить, что нужно поменять, пока особо некому, - отмечает Артур Аржаков.

Продать товары местного производства за пределами Якутии невозможно при наличии равных по качеству аналогов. Такое у региона географическое положение, что иного не дано, даже если торговать в Сети

Любопытно, что его слова перекликаются с недавним заявлением премьер-министра республики Владимира Солодова. Глава правительства подчеркнул:

- Крайне важно, чтобы наше малое и среднее предпринимательство выходило на новые рынки за пределы республики. Для этого нужно повышать качество продукции. Одним из основополагающих ориентиров должен стать девиз: "Сделано в Якутии - лучшее в мире".

Можно посмеяться: вот, мол, чиновник впал в гигантоманию. Но лучше задуматься о том, что продать товары местного производства с выгодой и даже без нее за пределами Якутии невозможно, если есть лучшие или хотя бы равные по качеству аналоги. Такое у региона географическое положение, что иного не дано, даже если торговать в Сети.

Впрочем, иногда интернет нивелирует удаленность от центров сбыта. Талантливые и целеустремленные якутяне используют этот потенциал в полную меру. В 2012 году в республике была создана компания по разработке мобильных игр MyTona. Начинали на кухне, а сейчас в команде более 500 человек, и ее игры, ставшие популярными во всем мире, разрабатываются не только в Якутске, но и во Владивостоке, Иванове, Санкт-Петербурге, а также за рубежом: в Сингапуре и Новой Зеландии.

В том же году несколько студентов создали в Якутске прототип будущего агрегатора такси InDriver. К концу прошлого года этот сервис уже работал в 180 городах 11 стран - от США до Узбекистана. 180 миллионов поездок поставили его в один ряд с самыми известными конкурентами.

Конечно, "чистые" IT нельзя сравнивать с интернет-торговлей, где Сеть является лишь инструментом, а основной наполнитель бизнеса - товар - имеет массу, габариты и производится на стороне. Лишь от его характеристик зависит, до каких пределов сожмется Всемирная паутина в каждой конкретной ситуации.

В нашем случае, впрочем, и сам владелец сайта производит часть продукции, которой торгует. Это напитки из дикоросов. На дары тайги Аржаков делает серьезную ставку, считая, что там как раз есть чем удивить иногороднего покупателя.

- Но этот потенциал у нас пока используется непростительно слабо, - отмечает он.