Специально топить субмарину для тренировки флотских спасателей, разумеется, не стали. Роль подводной лодки, точнее говоря, ее комингса - площадки для экстренного выхода моряков - сыграл установленный на глубине 65 метров стенд-макет. В район его нахождения направили спасательное судно "Георгий Козьмин", водолазный бот ВМ-910 и морской буксир МБ-105.
Дальше все пошло по отработанной схеме. Первым делом с "Георгия Козьмина" на воду спустили глубоководный аппарат АС-30. Внешне он похож на миниатюрную подлодку, сконструированную для спасательных операций. После погружения ее экипаж отыскал на дне макет аварийной "субмарины" и закрепился на стенд-макете. Затем акванавты организовали вывод оттуда подводников и подключили системы жизнеобеспечения экипажа к разъемам на корпусе "затонувшей субмарины". После чего АС-30 отстыковался от стенда-макета и всплыл на поверхность.
На учении все эти операции повторили дважды. Причем второй раз спасательная мини-подлодка действовала уже на глубине более чем 200 метров, где располагался стенд-макет другой субмарины.
Как и положено в реальной аварийной обстановке, на тренировке спасателей в Авачинском заливе АС-30 использовался вместе с телеуправляемым подводным аппаратом "Веном".
Эту технику военные и гражданские специалисты активно применяют для выполнения широкого спектра подводно-технических работ на глубинах до 1000 метров.