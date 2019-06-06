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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

SOS со дна

На Камчатке учатся спасать подводников
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 123(7881)
В Авачинском заливе у побережья Камчатки прошло тактико-специальное учение отдельного аварийно-спасательного отряда Тихоокеанского флота. По сценарию, его специалистам пришлось эвакуировать со дна моря экипаж условно аварийной подводной лодки.

Специально топить субмарину для тренировки флотских спасателей, разумеется, не стали. Роль подводной лодки, точнее говоря, ее комингса - площадки для экстренного выхода моряков - сыграл установленный на глубине 65 метров стенд-макет. В район его нахождения направили спасательное судно "Георгий Козьмин", водолазный бот ВМ-910 и морской буксир МБ-105.

Фото: НПО "Русбитех"
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Дальше все пошло по отработанной схеме. Первым делом с "Георгия Козьмина" на воду спустили глубоководный аппарат АС-30. Внешне он похож на миниатюрную подлодку, сконструированную для спасательных операций. После погружения ее экипаж отыскал на дне макет аварийной "субмарины" и закрепился на стенд-макете. Затем акванавты организовали вывод оттуда подводников и подключили системы жизнеобеспечения экипажа к разъемам на корпусе "затонувшей субмарины". После чего АС-30 отстыковался от стенда-макета и всплыл на поверхность.

На учении все эти операции повторили дважды. Причем второй раз спасательная мини-подлодка действовала уже на глубине более чем 200 метров, где располагался стенд-макет другой субмарины.

Как и положено в реальной аварийной обстановке, на тренировке спасателей в Авачинском заливе АС-30 использовался вместе с телеуправляемым подводным аппаратом "Веном".

Эту технику военные и гражданские специалисты активно применяют для выполнения широкого спектра подводно-технических работ на глубинах до 1000 метров.

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