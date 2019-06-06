В Чите инспекторы ДПС спасли из горящего дома семь человек

В Забайкальском крае полицейские спасли пожара семь человек во время над деревянным двухэтажным домом.

Ночью сотрудники ДПС Игорь Киселев и Павел Домашев патрулировали улицы Читы и заметили клубы дыма над одним из домов. Они подъехали ближе и услышали крики о помощи. Люди не могли выбраться, так как огонь отрезал путь к выходу.

"Тогда сотрудники полиции организовали эвакуацию жильцов через оконный проем. Они приняли на руки детей, а потом помогли выбраться их родителям", - сообщает пресс-служба краевого УМВД.

После мужчины спасли соседей погорельцев. Лейтенант полиции Игорь Киселев вынес на руках шестилетнюю девочку, а Павел Домашев помог 14-летней школьнице и ее бабушке выйти на улицу.

Таким образом, людей эвакуировали до приезда брандмейстеров и "скорой".