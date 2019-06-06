Обвинительный приговор таксисту, виновному в гибели трех человек, вынесен в Якутске. Несмотря на попытки сотрудников ГИБДД предотвратить трагедию, он сделал все для того, чтобы погубить пассажиров из-за жажды наживы.

До роковой поездки его микроавтобус Toyota-Hiace неоднократно попадал в поле зрения дорожных инспекторов. Дело в том, что машина без согласования с ГИБДД была доукомплектована багажником, газобаллонным оборудованием и тремя дополнительными сиденьями. Мужчине, занимавшемуся междугородними пассажирскими перевозками, было предписано снять с автомобиля все, что установлено незаконно. Он этого не сделал. Тогда инспекторы сняли машину с учета.

В очередной раз дорожный патруль остановил его в Якутске. Водителю сообщили, что эксплуатировать микроавтобус нельзя - его уже как бы не существует. Это подействовало.

- Вечером того же дня в арендуемом гараже мужчина демонтировал с микроавтобуса багажник, дополнительные сидения и газовый баллон, после чего проследовал в управление ГИБДД и зарегистрировал транспортное средство в установленном порядке. Но следующий поступок горе-водителя стал роковым, - рассказала старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР Надежда Дворецкая.

Вернувшись в гараж, таксист установил все обратно, чтобы не терять прибыль. Газ обходится значительно дешевле бензина. Верхний багажник позволяет грузить больше чемоданов и баулов. А дополнительные сиденья - это три человека сверх разрешенной к перевозке нормы.

Сотрудники ГИБД Д обнаружили в микроавтобусе три дополнительных сиденья, установленных, чтобы впихнуть больше народу

Набрав 14(!) пассажиров, он выехал из Якутска в Вилюйск, и на федеральной трассе врезался в "КАМАЗ". В этой аварии погибли три человека. Всем троим достались места на самопальных сиденьях...

Приговором суда таксист признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекших по неосторожности смерть трех человек. Три года он проведет в колонии-поселении.

По словам Надежды Дворецкой, в прошлом году по этой статье УК РФ в Якутии было возбуждено девять уголовных дел в отношении таксистов. С начала нынешнего года уже возбуждено семь подобных дел.