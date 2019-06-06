В Комсомольске в карьер с водой упала машина с людьми

Автомобиль упал в карьер с водой на территории садового некоммерческого товарищества "3-и сады ЗЛК" в Комсомольске-на-Амуре. Сообщение об этом поступило в ГУ МЧС по Хабаровскому краю вечером 5 июня.

По словам очевидца, из машины смог выбраться один человек, личность которого устанавливается. Его доставили для осмотра в больницу. Предположительно, в транспортном средстве может находиться еще один гражданин.

На место ЧП выезжали сотрудники Хабаровского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и полицейские. Было решено привлечь к поискам водолазов.

"Утром 6 июня для обседования карьера выехала группа спасателей с водолазным снаряжением и необходимым оборудованием", - сообщили в службе спасателей.