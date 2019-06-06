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06.06.2019 04:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Комсомольске в карьер с водой упала машина с людьми

Текст: Юлия Гарднер

Автомобиль упал в карьер с водой на территории садового некоммерческого товарищества "3-и сады ЗЛК" в Комсомольске-на-Амуре. Сообщение об этом поступило в ГУ МЧС по Хабаровскому краю вечером 5 июня.

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По словам очевидца, из машины смог выбраться один человек, личность которого устанавливается. Его доставили для осмотра в больницу. Предположительно, в транспортном средстве может находиться еще один гражданин.

На место ЧП выезжали сотрудники Хабаровского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и полицейские. Было решено привлечь к поискам водолазов.

"Утром 6 июня для обседования карьера выехала группа спасателей с водолазным снаряжением и необходимым оборудованием", - сообщили в службе спасателей.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
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