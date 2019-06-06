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Рубрика: Культура
Проект: Гид-парк

Гоголь приснился

Прологом к петербургской Театральной олимпиаде станет "Женитьба" Валерия Фокина во Владивостоке
Текст: Ирина Корнеева
Российская газета - Федеральный выпуск № 123(7881)
Стартует главное событие Года театра в России - Международная театральная олимпиада-2019. В год своего 25-летия впервые в истории она пройдет одновременно в двух странах - России и Японии, продлится до декабря, и в России, в Санкт-Петербурге соберет более 50 ведущих театральных коллективов из 21 страны мира.
"Женитьба" Фокина вошла в театральную летопись как невероятное событие - это спектакль с сюрпризом. Фото: Ф.К. Кравцова, В. Постнов, С. Богомяко "Женитьба" Фокина вошла в театральную летопись как невероятное событие - это спектакль с сюрпризом. Фото: Ф.К. Кравцова, В. Постнов, С. Богомяко
"Женитьба" Фокина вошла в театральную летопись как невероятное событие - это спектакль с сюрпризом. Фото: Ф.К. Кравцова, В. Постнов, С. Богомяко

Основной площадкой станет Александринский театр, большая часть "олимпийских" показов пройдет на его сценах. Главная церемония открытия состоится 15 июня в Санкт-Петербурге на площади Островского, а до этого программа, по "законам" опережающего времени, начнется в Дальневосточном федеральном округе. 9 июня на Приморской сцене Мариинского театра прологом к Олимпиаде станет "Женитьба" Валерия Фокина во Владивостоке.

Фото: Валентин Барановский/ Мариинский театр
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Сценическая судьба "Женитьбы" начиналась именно в Александринском театре - 9 декабря 1842 года там состоялась премьера "совершенно невероятного события" Гоголя. Постановка Валерия Фокина вошла в театральную летопись как еще более невероятное событие: "Женитьба" Валерия Фокина в Александринском театре - спектакль с сюрпризом.

Начинается в Александринке все очень уютно. Спит на ходу пьяный лакей, едва бормочет сваха - куда спешить, если женихов с невестами видимо-невидимо, и привычные хлопоты в итоге оказываются бегом по замкнутому кругу. Подколесин лежит на диване в домашнем халате, шерстяных носках и под стеганым ватным одеялом. И такой от всего этого веет сладкой обломовщиной, что, кажется, вопреки хрестоматийному тексту, никакая нечистая сила вместе с Кочкаревым не то что не женит - даже не выманит Подколесина с дивана на смотрины невесты.

Подколесин Игоря Волкова в Александринке - пришелец, вовлекающий в свой круг спокойствия и благолепия все движущееся и куда-то спешащее. "Надо жениться" - так обреченно и трагично вздыхает он, как будто идти при этом нужно не под венец, а на гильотину.

Разъедутся стены дома Подколесина, и в центре сцены окажется... каток. Самый что ни на есть настоящий

Но усыпив бдительность и основательно "разнежив" зрителя, Валерий Фокин к середине первого действия приготовил культурный шок.

Разъедутся стены дома Подколесина, и в центре сцены окажется... каток. Самый что ни на есть настоящий. И Агафья Тихоновна, в ожидании кардинальных перемен в жизни, будет нервно наматывать круги по льду. И женихи не приходят и не вламываются к ней, а буквально вкатываются в ее будни. Здесь надо сделать оговорку: созерцает публика новый подвид фигурного катания - драматический, какого еще не выдумывали ни в одном театре и не демонстрировали ни на одном телепроекте. Причем смотрится это не как вставной аттракцион, а как естественная (ну да, и модная сегодня) среда для лучшего раскрытия и развития характеров.

Фото: Сергей Снегирев/Радио России
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Сама Агафья Тихоновна в этой "фигурной" гоголевской комбинации выглядит не засидевшейся в девках дородной дамой, а трогательной девушкой с фигуркой подростка, беззащитной, хрупкой, в которую влюбиться хочется тут же, сразу и навсегда, чтобы опекать, лелеять и холить, оберегая от всего света и лишая даже малейших проблем. Бегство Подколесина, учитывая данные невесты, в таком случае приобретает просто роковой смысл.

Так что запомнится "Женитьба" во Владивостоке не только вступлением в "ледниковый период" гоголевской драмы. В спектакле есть и фантасмагорические муки выбора Агафьи Тихоновны, превращающиеся в настоящий ночной кошмар, - одна из сильнейших эмоциональных сцен спектакля. Кому отдать предпочтение - это у Валерия Фокина не комическая ситуация, а мистическая трагедия. Эффектная и нереальная, как наваждение, которое обязательно когда-нибудь заканчивается. Или как мечтательный сон - еще только привидится?

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