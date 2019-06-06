Во Владивостоке туман стал причиной аварий на объездной трассе

На дороге Де-Фриз - Седанка - Патрокл произошло несколько автоаварий, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Причиной стало ограничение видимости из-за тумана, а также несоблюдение скорости и безопасного расстояния между автомобилями.

Сейчас наряды дорожно-патрульной службы заняты регулированием движения и оказанием помощи водителям, в том числе в выяснении обстоятельств ДТП. Пришлось перекрыть движение машин на трассе Де-Фриз - Седанка - Патрокл, потому автоинспекция просит водителей искать альтернативные пути для передвижения.

В результате аварий никто не пострадал. Машины получили механические повреждения.