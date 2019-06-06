Во Владивостоке из-за тумана в ДТП попали 25 автомобилей

На дороге Де-Фриз - Седанка - Патрокл, где из-за неблагоприятных погодных условий произошло восемь автомобильных аварий, пострадали 25 машин, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Водители и пассажиры транспортных средств, по предварительной информации, травм не получили. Но их автомобили повреждены сильно. Некоторые пришлось вывозить с мест происшествия с помощью эвакуаторов.

Ранее стало известно, что из-за серии ДТП на трассе ограничили движение. Причинами аварии стали туман, ухудшивший видимость, а также несоблюдение водителями дистанции и скоростного режима.

На магистрали работают сотрудники дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции. Они занимаются оформлением ДТП и оказанием помощи водителям. Движение по дороге остается перекрытым.