Жатайская судоверфь обеспечит судами Северный морской путь

На полях Петербургского международного экономического форума, который начал работу сегодня, Глава республики Саха Айсен Николаев рассказал "РГ" о том какими проектами живет сегодня Якутия и том, что ждем ее завтра.

По словам спикера, строительство моста Лена, который вошел в проект Национальной программы развития Дальнего Востока, станет экономически целесообразным и как минимум на треть сократит транспортные расходы на ввозимую в республику продукцию.

- По нашим минимальным расчетам, по окончании строительства моста, экономия составит минимум 8 миллиардов рублей. Это огромные для нас средства, - уверен Николаев.

Кроме того, объект обеспечит транспортную доступность якутских предприятий и позволит начать работу на ряде месторождений полезных ископаемых.

Другой значимый проект - реконструкция Жатайской судоверфи - также направлен на улучшение транспортной доступности региона. Сегодня, уверен Айсен Николаев, речной флот Якутии, как и всей страны нуждается в серьезном обновлении.

Запуск модернизированной верфи позволит наладить выпуск современных судов для арктических рек, а также для Северного морского пути. Закладка первого планируется уже через три года. Отчасти поэтому проект уже назван экспертами ключевым звеном развития восточного сектора Арктики.

Более подробно об этих и других проектах - в видеоинтервью главы Якутии.