Менее чем через месяц жители Забайкальского края и Республики Бурятия смогут получить землю по принципиально новой для регионов схеме - бесплатно, быстро и через интернет. 1 июля в двух субъектах РФ стартует программа "Дальневосточный гектар".

- С момента вхождения Забайкалья и Бурятии в состав ДФО прошло около полугода. За это время определен порядок реализации программы на этих территориях, учитывающий приоритет местных жителей. Кроме того, подготовлены новые законопроекты, актуализирован массив данных в федеральной информационной системе "НаДальнийВосток.РФ". В частности, внесена информация о 184 тысячах ранее учтенных участков, - рассказал Сергей Ховрат, гендиректор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

По словам первого заместителя председателя Законодательного собрания Забайкальского края Дмитрия Тюрюханова, готовясь ко вступлению в программу, в регионе внимательно изучили практику субъектов Федерации, в которых она уже действует.

- В первую очередь мы использовали наиболее ценный и обширный опыт Хабаровского и Приморского краев, - отметил он.

Новички решили входить в программу сразу всей территорией - без пилотных районов. С 1 июля "дальневосточный гектар" в Забайкалье и Бурятии смогут взять жители этих регионов, с 1 февраля следующего года - граждане, зарегистрированные на территории ДФО, с 1 августа 2020-го - все желающие россияне.

Завершается формирование зон "нельзя", в которых наделы не будут предоставлять. В Бурятии, как рассказала министр имущественных и земельных отношений республики Маргарита Магомедова, это прежде всего Центральная экологическая зона Байкальской природной территории, включенная в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, закрыты от предоставления по программе земли в городском округе "Город Улан-Удэ" и 20-километровой буферной зоне вокруг него, инвестиционные площадки, ранее учтенные наделы, а также сакральные места.

В Забайкалье камнем преткновения при определении "серых" зон стали охотничьи угодья.

Задача властей Забайкалья и Бурятии - поставить все земельные участки и границы населенных пунктов на кадастровый учет для беспроблемного выполнения программы

- Охотники пользуются землями по охотохозяйственным соглашениям и по договорам аренды. В аренде участков не так много, и, если учитывать только их, для предоставления "дальневосточного гектара" остается достаточно пространства. А если включить в зону "нельзя" еще и территории, на которых действуют охотопользовательские соглашения, то свободной окажется лишь небольшая часть трех северных районов, - объяснил коллизию Дмитрий Тюрюханов.

По информации начальника управления по охране, контролю и регулированию использования животного мира минприроды края Александра Волкова, в Забайкалье около 36 миллионов гектаров охотугодий, 53 процента их площади - в пользовании предпринимателей. Остальные 47 процентов имеют статус общедоступных и в полной мере попадают под "раздаваемые" земли.

- Охотохозяйственное соглашение не касается земли. Это предоставление права, разрешение вести деятельность. Но оно не исключает вовлечения территории в хозяйственный оборот третьими лицами, например, лесозаготовителями, - указал руководитель департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края Алексей Хосоев. - В соответствии с рекомендациями минвостокразвития мы предлагаем охотопользователям зарезервировать зону в пять процентов участка, который обозначен в соглашении об охотохозяйственной деятельности, - и она не подпадет под действие программы "Дальневосточный гектар".

Совет Красночикойского района обратился в краевое Заксобрание с просьбой внести в зону "нельзя" и кедровники. Здесь шишковали поколениями, и местные жители опасаются, что могут лишиться привычного промысла.

Тем временем власти Забайкалья подготовили предложения по обеспечению инфраструктурой наиболее востребованных территорий.

- Спросом пользуются земли, располагающиеся недалеко от Читы. Мы ожидаем, что первые агломерации "дальневосточных гектаров" появятся в Читинском и Улетовском районах. Согласно нашим расчетам, на развитие инфраструктуры в этих местах потребуется около 500 миллионов рублей, - сообщил Алексей Хосоев. - В исконно аграрных районах - Приаргунском, Чернышевском, Нерчинском, Сретенском, Краснокаменском и Борзинском - будут востребованы участки для сельскохозяйственных нужд, в Читинском, Улетовском, Карымском - под индивидуальную жилую застройку, личные подсобные хозяйства и садоводческие кооперативы.