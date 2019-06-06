Исполняющим обязанности главного тренера "Рубина" назначен Роман Шаронов

Экс-защитник казанского "Рубина" Роман Шаронов будет временно исполнять обязанности главного тренера команды, сообщили в пресс-службе клуба. До этого Шаронов на протяжении двух лет возглавлял тренерский штаб молодежной команды.

Напомним, что днем ранее в клубе объявили об уходе с поста главного тренера Курбана Бердыева, с которым команда дважды завоевывала "золото" премьер-лиги.

Примечательно, что в руководстве Республики Татарстан уход Бердыева не считают свершившимся фактом. В пресс-службе президента региона обещали "уже в ближайшее время" внести ясность в ситуацию с работой Бердыева в клубе.