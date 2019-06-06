Пермские ветеринары провели уникальную операцию 340-граммовой ежихе

Врачи пермской ветеринарной клиники провели необычную операцию самке карликового африканского ежа весом всего 340 грамм. Ежихе по имени Жоря чуть больше года, поэтому она быстро отошла от наркоза, сейчас чувствует себя хорошо и вернулась к своему обычному образу жизни.

Хозяйка Жори обратилась в клинику, когда заметила недомогание годовалого зверька. Ежику сделали УЗИ и поставили диагноз: эндометрит и новообразование шейки матки.

Операция, учитывая размеры зверька, была непростой, проводилась под газовой анестезией и завершилась успешно. По словам специалистов клиники, уже через час Жоря ходила по клетке, фыркала на всех и с удовольствием начала кушать, как будто ничего и не было.

- Конечно, чаще к нам обращаются хозяева кошек и собак, но иногда бывают и такие необычные пациенты, - пояснили в клинике. - Мы готовы помочь любому животному.

По словам ветеринаров, сейчас доктор - кстати, специалист по экзотическим животным, - остается на связи с хозяйкой Жори, следит за состоянием своего пациента.

Справка "РГ"

Африканский карликовый еж - это искусственно выведенный вид ежей. Данная порода-гибрид была создана сравнительно недавно, специально для домашнего содержания. Селекционеры поставили перед собой цель получить животное небольшого размера, с дружелюбным нравом и не впадающее в спячку. Мини-ежик легко умещается на ладони: длина его тела обычно не превышает 20 см, а весит он не более 500 граммов. Самцы еще субтильнее. Африканские ежики практически не имеют запаха и не вызывают аллергии.