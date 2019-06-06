Пермский чиновник арестован по делу о ложном доносе

Депутат Законодательного собрания Пермского края Илья Кузьмин заключен под стражу до 25 июля 2019 по подозрению в ложном доносе. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что речь идет о событиях 24 февраля 2019, когда в Соликамске Пермского края неизвестный дважды выстрелил в депутата. Ранений потерпевший не получил, о происшествии он сообщил сам на своей странице в Facebook.

По факту сообщения следствием было возбуждено два уголовных дела по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Убийство".