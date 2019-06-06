СКР проверит сообщения о слепой пенсионерке, живущей в сгоревшем доме

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию СМИ о слепой пенсионерке из Казани, которая вынужденно проживает в доме, где недавно произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам журналистов, новое жилье женщина купить себе не может, поскольку все деньги отдает за кредит, который, как утверждает пенсионерка, она не оформляла. О сложной ситуации стало известно после того, как героиню обнаружили местные волонтеры и оказали помощь.

По данному факту Бастрыкин поручил региональному ведомству провести доследственную проверку. Следователям дано указание подробно изучить факты, озвученные в СМИ, и установить всех причастных к нарушению прав пенсионерки. Ход проверки находится под личным контролем председателя СКР.