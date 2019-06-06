У должника из Перми арестовали арсенал огнестрельного оружия

Взыскание долга по банковскому кредиту с жителя Перми завершилось арестом арсенала огнестрельного оружия, которым он владел.

Как пояснили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, в ходе исполнительного производства было установлено, что недобросовестный заемщик, являясь заядлым охотником, имеет в собственности зарегистрированное оружие: снайперскую винтовку Remington XCR, финское охотничье ружье Tikka T3, гладкоствольное ружье Benelli Vinci и комбинированное ружье CZ.

В целях принудительного взыскания долга вынесено постановление о запрете регистрационных действий с данным имуществом.

В УФССП надеются, что арест охотничьего оружия побудит его хозяина встретиться с судебными приставами. В настоящее время его местонахождение неизвестно.