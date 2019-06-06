В Чувашии пациенту удалили 20-килограммовую опухоль

В Чувашии медики Республиканского клинического онкологического диспансера онкологического удалили у пациента злокачественную опухоль, вес которой составлял более 20 килограммов.

По словам заместителя главного врача по хирургической помощи онкодиспансера Владимира Карова, у мужчины была саркома верхней трети левого плеча с врастанием в лопатку, ключицу, мышцы плечевого пояса. Причем опухоль была такого огромного размера, что перевешивала пациента - он не мог самостоятельно передвигаться. "На предоперационном этапе диагностики были сложности, связанные с тем, что пациент не помещался в апертуру компьютерного томографа", - рассказал Каров.

Операция длилась несколько часов. Оперировали мужчину ведущие специалисты клиники. В ходе обследования они пришли к выводу, что, несмотря на размеры опухоли, можно перевязать сосуды, которые ее питают. В итоге медикам пришлось ампутировать пациенту руку вместе с лопаткой, ключицей и мышцами плечевого пояса, однако с минимальной кровопотерей. По сообщению пресс-службы республиканского онкодиспансера, сейчас состояние пациента удовлетворительное.