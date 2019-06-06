В Пермском крае полиция нашла подпольный водочный цех

В Краснокамском районе полиция обнаружила подпольный цех по производству алкоголя. Об этом сообщили в краевом ГУВД.

Житель деревни Новая Ивановка смастерил производственную линию в помещении бывшего склада. Он разводил спирт водой, а затем разливал полученную смесь в пятилитровые канистры. Потом успешно торговал этим алкогольным напитком, выдавая его за водку.

Полицейские изъяли около трех тысяч литров такой смеси.

Сейчас в отношении подпольного изготовителя водки возбудили уголовное дело по статье 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации). Он находится под домашним арестом. Если суд признает его виновным, он может быть приговорен к шести годам лишения свободы.