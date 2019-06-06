В Татарстане легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

В Бугульминском районе Татарстана легкомоторный самолет Cessna совершил жесткую посадку в поле. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, воздушное судно находилось под управлением командира экипажа и курсанта Санкт-Петербургского университета гражданской авиации. По предварительной информации, самолет взлетел в 16.38 по московскому времени с аэропорта Бугульма. Через некоторое время у самолета отказал двигатель, и командир вынужден был совершить экстренную посадку. Он перешел в режим планирования и сумел посадить судно в 700 метрах от ограждения аэропорта. В результате ЧП никто из экипажа не пострадал.

По данному факту прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. На месте ЧП работают следователи.