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06.06.2019 18:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Татарстане легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

Фото: пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры Фото: пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры
Фото: пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры

В Бугульминском районе Татарстана легкомоторный самолет Cessna совершил жесткую посадку в поле. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Фото: ГУ МЧС по Республике Калмыкия
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По данным ведомства, воздушное судно находилось под управлением командира экипажа и курсанта Санкт-Петербургского университета гражданской авиации. По предварительной информации, самолет взлетел в 16.38 по московскому времени с аэропорта Бугульма. Через некоторое время у самолета отказал двигатель, и командир вынужден был совершить экстренную посадку. Он перешел в режим планирования и сумел посадить судно в 700 метрах от ограждения аэропорта. В результате ЧП никто из экипажа не пострадал.

По данному факту прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. На месте ЧП работают следователи. 

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан
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