ЦБ отозвал лицензию у банка "Взаимодействие"

Банк России отозвал лицензию у небольшого новосибирского банка "Взаимодействие".

На балансе банка образовался значительный объем низколиквидных активов, преимущественно объектов нежилой недвижимости, в том числе имеющих обременение, в результате банк оказался неспособным генерировать денежные потоки, необходимые для своевременного исполнения обязательств перед кредиторами и вкладчиками, объяснил ЦБ.

Пытаясь скрыть трудности, банк завышал стоимость имущества на своем балансе. Отражение в отчетности реальной стоимости активов по требованию ЦБ привело к снижению капитала на 40 процентов и, как следствие, к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства.

Банк работал по базовой лицензии, занимал 444-е место по величине активов в банковской системе.

Агентство по страхованию вкладов начнет выплаты вкладчикам не позднее 20 июня, банки-агенты для выплат отберет до 13 июня.