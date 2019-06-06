Низкая платежная дисциплина потребителей и рост задолженности за поставленный ресурс по-прежнему остаются самыми главными препятствиями на пути газификации российских регионов. Положительные тенденции в этом плане наметились в Кемеровской области в 2018 году.

О воплощении Программы газификации в жизнь и ситуации с поставками газа на внутренний рынок на ежегодной пресс-конференции рассказали член Правления - начальник Департамента ПАО "Газпром" Геннадий Сухов и генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов. Сергей Вадимович напомнил, что в 2005-2018 годах суммарные инвестиции в реализацию Программы составили 361 миллиард рублей, в частности, в прошлом году было вложено 36,7 миллиарда. За тринадцать лет построено 2 310 газопроводов протяженностью более 32 тысяч километров, созданы условия для газификации 4 360 населенных пунктов, 5 450 котельных и свыше 913 тысяч домовладений и квартир. В результате обеспечение природным газом выросло в среднем по России с 53,3 до 68,6 процента. В том числе в городах - до 71,9, а в сельской местности - до 59,4 процента.

Уровень газификации Кузбасса сегодня не превышает двух процентов, и это едва ли не худший показатель в стране. Долгое время в регионе приоритетным топливом считался уголь. Альтернативный ресурс - газ - незаслуженно оставался на втором плане. С 2006-го по 2012-й в регионе успели построить четыре межпоселковых газопровода общей протяженностью 32 километра. В этот период "Газпром" вложил в газификацию Кузбасса 305 миллионов рублей, руководство компании и администрации области подписали "Программу развития газоснабжения и газификации на 2012-2015 годы", но в 2013-м начала стремительно расти просроченная дебиторская задолженность потребителей региона, и в итоге строительство новых объектов по программе было "заморожено".

В 2018 году ситуацию с оплатой текущего потребления газа практически всех потребителей удалось стабилизировать. Важно, что и администрация Кемеровской области в свою очередь заняла конструктивную позицию. Общими усилиями удалось сдвинуть дело с мертвой точки, и беспрецедентный рост задолженности удалось остановить. При поддержке руководства региона были достигнуты договоренности, направленные на прекращение роста и поэтапную ликвидацию задолженности. В настоящее время основная часть общего просроченного долга за поставленный газ, в сумме около трех миллиардов рублей, приходится на двух крупных потребителей: ООО "Центральная ТЭЦ" города Новокузнецка и ООО "Юргинский машзавод". Все накопленные за прошедшие годы долги, а также суммы законной неустойки подтверждены решениями арбитражных судов и предъявлены к взысканию.

С администрациями Кемеровской области и города Новокузнецка в прошлом году согласовали ряд мер и подписали дорожную карту для исправления ситуации по ООО "Центральная ТЭЦ". Рост задолженности за газ удалось остановить с июля 2018-го - после передачи имущественного комплекса ТЭЦ в аренду МКП "Центральная ТЭЦ", тарифного регулирования, а также ряда других мероприятий, которые позволили компании-арендатору своевременно и полностью рассчитываться за текущие поставки газа. Договор с ООО "Центральная ТЭЦ" был расторгнут. В отношении же почти трехмиллиардного долга в рамках процедуры банкротства реализуется план мероприятий. В итоге за минувшие одиннадцать месяцев с момента передачи имущественного комплекса ТЭЦ в аренду задолженность сократилась на 290 миллионов рублей. Однако вопрос стопроцентного ее погашения все еще на повестке, поэтому совместная работа продолжается.

Непростой остается ситуация и с ООО "Юргинский машзавод", ТЭЦ которого отапливает Юргу. В мае 2018 завод предоставил график погашения просроченной задолженности в сумме 313,3 миллиона рублей, накопленной за семнадцать месяцев неплатежей. График предусматривает ее ликвидацию до 31 мая 2020 года при условии стопроцентной оплаты текущего потребления газа. ООО "Газпром межрегионгаз" и администрация Кемеровской области согласовали и утвердили этот документ, что позволило сохранить газоснабжение завода. В 2018-м контрагент исполнил свои обязательства по утвержденному графику и оплате текущих поставок газа. Однако в отопительный период 2019 года потребитель нарушил условия соглашения. Это привело к росту задолженности и, как следствие, к существенному ограничению поставки газа заводу вплоть до полного прекращения. Однако в последний момент, в мае текущего года, ООО "Юргинский машзавод" ликвидировало отставание по платежам.

По информации учредителей, сегодня предприятие реализует план финансового оздоровления, но его финансовое состояние по-прежнему тяжелое. Одна из основных проблем - заниженный тариф на тепловую энергию, которую вырабатывает ТЭЦ, потребляющая основную долю газа по сравнению с нуждами производства. При этом завод, который длительное время "кредитовался" у поставщика газа, сегодня обязан оплачивать и его текущее потребление, и задолженность, которая остается существенной - 260,3 миллиона рублей. На данный момент не оплачено четырнадцать месяцев поставки. Систематические нарушения платежной дисциплины вынуждают поставщика применить к нему ограничительные меры, вплоть до прекращения газоснабжения.

Геннадий Сухов подчеркнул, что позиция ПАО "Газпром" в отношении любого региона остается неизменной: наличие потребительской задолженности за поставленный газ препятствует реализации Программы газификации. И компромиссов здесь быть не может. Поэтому залог сохранения стабильного газоснабжения ООО "Юргинский машзавод" - неукоснительное исполнение его обязательств по утвержденному графику, включая своевременную оплату текущих поставок ресурса и урегулирования вопроса погашения просроченной дебиторской задолженности.

Что же касается населения, то в 2018 году, как и в 2017-м, расчеты за поставленный газ остаются на стопроцентном уровне. Поставщик ведет постоянную системную работу с абонентами. К должникам применяются разные меры воздействия: одним напоминают о сумме долга (и этого хватает, чтобы абонент его погасил), других уведомляют о предстоящем ограничении газоснабжения за неуплату. А в крайних случаях дело доходит до отключения потребителя от газоснабжения и взыскания задолженности через суд.

Налажена работа и с Федеральной службой судебных приставов. В 2018 году в рамках планового контроля соблюдения договоров поставки восемь из двадцати девяти абонентов были отключены совместно с УФССП. В суды ушло около двухсот исков в отношении злостных неплательщиков, не реагирующих на предупредительные меры. В текущем году было подано еще 59 исковых заявлений, от газоснабжения пришлось отключить одиннадцать потребителей, не плативших за используемый ресурс больше двух месяцев.

Особое внимание уделяется соблюдению правил безопасности при эксплуатации газового оборудования. В прошлом году из-за отсутствия договоров на техобслуживание внутридомового или внутриквартирного газового оборудования прекратили подачу газа в 63 квартиры, а в текущем - еще в 26. Вместе с управляющими компаниям и специализированными организациями проводятся совместные проверки жилых помещений, где отсутствуют зарегистрированные жильцы. Цель - выявить факты потребления ресурса без оплаты и контроль состояния газоиспользующего оборудования. В прошлом году жителям 465 газифицированных квартир возобновили начисления за поставленный ресурс на общую сумму 32 188,80 руб-ля. А 56 квартир пришлось отключить из-за того, что газо-использующее оборудование там находилось в неподобающем состоянии. Эта работа продолжается. Кроме того, в 2018-м специалисты выявили и пресекли три случая незаконной врезки в газопровод, сумма возмещенного ущерба - 288,5 тысячи рублей.

Специалисты ООО "Газпром межрегионгаз Кемерово" постоянно занимаются профилактикой соблюдения правил газовой безопасности абонентами. В 2018-м и 2019 году газовики вместе с управляющими компаниями распространяли листовки и видеоролики о правилах использования газа в быту. Соответствующая информация размещена и на корпоративном сайте. Через СМИ поставщик предупреждает своих абонентов о возможных случаях мошенничества. Их всплески, по словам генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Сергея Густова, наблюдаются после сообщений о взрывах бытового газа в жилых домах. Тогда под видом представителей газовых служб к жильцам газифицированных квартир и домовладений приходят продавцы сомнительного газового оборудования. Как отметил Сергей Вадимович, пропаганда газовой безопасности, а также инициативы по совершенствованию законодательства в сфере безопасности поставок ресурса - в числе при-оритетных направлений работы ООО "Газпром межрегион-газ" наряду с мерами по сокращению задолженности всех категорий потребителей.

- Наша основная задача - бесперебойная и безопасная поставка газа. Мы непосредственно заинтересованы в увеличении рынка его сбыта и развитии газификации в регионе, - подчеркивает генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Кемерово" Владимир Рытенков. - Но очевидно, что на безвозмездной основе осуществить все это невозможно. Именно поэтому мы упорно и последовательно решаем проблему погашения задолженности предприятий за поставленный газ. Учитывая положительную динамику в этом вопросе и заинтересованность органов власти Кемеровской области, мы одновременно занимаемся проработкой приоритетных направлений развития газификации. Необходимо отметить, что в 2018 году впервые в структуре департамента промышленности администрации Кузбасса был создан отдел развития газификации. По итогам его работы в 2019 году появилась региональная Программа газификации. Надеемся, что нам удастся наладить платежную дисциплину потребителей и вернуться, наконец, к развитию новых направлений газификации Кузбасса. Перспективные потребители в регионе, несомненно, есть. Все, что зависит от нас, мы выполняем и будем выполнять всецело.

Справка

В 2018 году количество абонентов ООО "Газпром межрегионгаз Кемерово" увеличилось на 297 человек. По итогам пяти месяцев 2019-го к газоснабжению подключилось 63 абонента, сегодня их общее число составляет 22 920. В прошлом году жители Кузбасса потребили 23 640,25 тысячи кубометров газа, что на 11,9 процента больше, чем в 2017-м. Прогнозируемый объем поставки абонентам на нынешний год - свыше 24 миллионов кубометров.

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