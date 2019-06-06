Одним из факторов крайне необходимого для России научного и технологического прорыва научное сообщество СО РАН видит создание инновационных центров. Среди таких проектов - "Академгородок 2.0".

Он предусматривает, в частности, создание передовой инфраструктуры и кадрового потеницала для проведения исследований мирового уровня. Сегодня формируется несколько десятков инфраструктурных проектов. Мы, конечно, понимаем, что средства, которые предполагают получить инициаторы проектов - несколько сотен миллиардов руб-лей более чем на десять лет, - едва ли будут выделены в полном объеме. Хотя ряд проектов уже вошел в нацпроекты "Наука" и "Здравоохранение" и началась их реализация. Мы надеемся, что процесс не затухнет, как было с инициативами десяти-пятнадцатилетней давности. Ряд начинаний дал локальный результат, но не принес ожидаемого. Инициаторы многих проектов находятся в одиночестве, поскольку мощной системы господдержки нет. Ее надо формировать.

Что касается проектов для "Академгородка 2.0", то прежде всего следует выделить "СКИФ" - Сибирский кольцевой источник фотонов. Это флагманский проект. Мы надеемся, что сюда подтянется реальный сектор экономики, здесь интересная сфера для новых наукоемких технологий. МИК АМиЭ - комплекс аэро-гидродинамики, машиностроения и энергетики - пока не вписан в нацпроект "Наука", но для него и некоторых других проектов готовят федеральную адресно-инвестиционную программу, появление которой мы ожидаем со сдержанным оптимизмом. Также в "Академгородке 2.0" планируется работа Центра высокопроизводительных вычислений, обработки и хранения данных и Центра нанотехнологий. Эти направления развивать необходимо, поскольку многие отрасли промышленности скованы ограничениями из-за действующих санкций. А та же элементная база является важнейшей частью технологического развития.

Чтобы обеспечить технологический прорыв, нужно решить несколько крупных задач, одна из которых состоит в плотной работе с реальным сектором экономики. От государства требуется стимулирование этого сектора. В частности, нужно вкладывать средства не только в фундаментальные исследования (это необходимо делать по определению), но и в прикладные. Однако финансирование прикладных исследований идет с невысокой эффективностью. Причина - в отсутствии конкретного интересанта.

Очень важно идти от конкретных задач, а не создавать центры ради центров. Эффект от проектов должен быть интересен экономике. Здесь для каждого сибирского региона важно определить комплекс производительных сил и наиболее развитые научные компетенции, которые были бы логически вписаны в существующую парадигму научно-технического развития. В целом же мы сформулировали ряд крупных сетевых проектов, в частности: "Гелио-геофизический комплекс", "Экология озер Байкал и Телецкое, бассейнов великих рек", "Чистый Кузбасс", "Здоровье Сибири", "Ресурсная база Сибири", ОПК.

Решить эти задачи можно, только восстановив системный подход к управлению наукой. Государству необходимо обозначать внятную исследовательскую политику. Одной РАН недостаточно. Нужны новые подходы. До сих пор программа фундаментальных и прикладных исследований формулировалась бессистемно.