Владислав Шнайдер, 19-летний студент третьего курса Кемеровского техникума индустрии питания и сферы услуг, ловко орудует газовой горелкой - и вдруг над рабочим столом заклубилось облако жидкого азота. Еще минута - и изысканное блюдо из оленины под ягодным соусом можно подавать к столу. Победитель региональных чемпионатов World Skills и обладатель медали за профессиональное мастерство национального чемпионата - 2017 с современными технологиями на ты.

В техникум Влад поступил после девятого класса. "В школе, честно говоря, скучно стало, захотелось руками поработать, и я отнес документы в соседнее здание, - признается юноша. - Год учился на повара-кондитера, потом перевелся на технологию общепита. Отслужил год в армии (конечно, поваром), а после вернулся в техникум".

Завоевав более пятисот баллов за профмастерство на Всероссийском чемпионате, кемеровчанин теперь готовит к WorldSkills других ребят. "Этот важный опыт очень нужен для достижения более высокого уровня (его сегодня показывают Москва и Питер, а остальные только учатся), для новых знакомств и карьерного роста. Хотя, естественно, не все это могут и хотят", - говорит Влад.

Но тот, кто может и хочет, личным примером доказывает, что путь на профессиональный олимп через получение среднего специального образования - объективная реальность. Так, другого кемеровского повара-кондитера - выпускника провинциального "кулинарного техникума", в свое время выигравшего национальный чемпионат рабочих профессий, - работодатель заметил и пригласил на должность шеф-повара престижного ресторана в Санкт-Петербурге. А между прочим, повар, согласно результатам недавнего опроса ВНИИ труда, один из 33 тысяч самых востребованных сегодня на рынке специалистов среднего звена. Он - второй в огромном списке после продавца-кассира.

- Движение WorldSkills изначально и было придумано для того, чтобы сделать систему подготовки в колледжах и техникумах максимально приближенной к предприятиям, к реальному сектору экономики. На соревнованиях как раз встречаются работодатели и образовательные организации, - отмечает начальник департамента образования Кемеровской области Артур Чепкасов. - И у каждого студента есть возможность попробовать в этом движении свои силы. А потом, кстати, рассказать об успехах в соцсетях. Думаю, диплом победителя WorldSkills вызывает гораздо больше "лайков", чем модные джинсы или новая подружка. Тем более что победителям полагается поддержка, в том числе материальная. А главное, при трудоустройстве этот диплом, приложенный к документу об образовании, - показатель профессионализма.

Проверку знаний и умений путем решения конкретного кейса с реальной производственной задачей по стандартам WorldSkills с 2020 года начнут практиковать на государственной итоговой аттестации (ГИА) все техникумы и колледжи России. А в Кузбассе этим занимаются уже второй год. Демонстрационный экзамен, когда задания выполняются на реальных инструментах и станках, а оценку дает комиссия с участием работодателей, проводит целый ряд образовательных учреждений. В регионе создано четырнадцать специальных площадок. В этом году, по данным обладминистрации, демонстрационный экзамен сдадут 380 человек, или около пяти процентов кузбасских выпускников. Причем два учреждения проводят его как ГИА, а двенадцать - в качестве пилотного.

- Ясно, что не все студенты готовы к таким экзаменам. Это ведь не простое скачивание рефератов из интернета, здесь надо и головой, и руками работать, - подчеркивает Артур Чепкасов. - А качество работы (скажем, того же сварочного шва) потом оценит компьютер. К слову, Кемеровская область в свое время предложила организаторам WorldSkills включить в программу чемпионатов такую компетенцию как геодезия. И сегодня наши ребята демонстрируют в этом направлении высокие результаты.

Хотя хорошо показывают себя и автомеханики, специалисты по кирпичной кладке, укладке плитки. В чем мы пока немного отстаем, так это в педагогике, ИТ-технологиях, медицине и системном администрировании.

Демоэкзамен - это независимая оценка качества подготовки. К нам на площадку приехали двенадцать ребят из Белово на экзамен по веб-дизайну и разработке сайтов, заселились в общежитие, получили задание, - рассказал директор Сибирского политехнического техникума Виктор Лысенко. - За двое суток они сформировали продукт и представили его экспертам с крупного предприятия, занимающегося продвижением ИТ-технологий в Кузбассе. А нам независимая оценка позволяет корректировать программу обучения, держать вектор развития экономики по всем направлениям. И отсюда вытекают компетенции будущего. Так, поучаствовав два года в чемпионате, мы открыли новое направление подготовки - "Компьютерная безопасность".

В 2020-м финал национального чемпионата пройдет в Новокузнецке, куда приедут лучшие мастера своего дела по 81 компетенции. Это важно для региона еще и в плане обновления местной учебно-материальной базы. А пока четыре образовательных учреждения победили в конкурсе Министерства просвещения РФ на создание мастерских. Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства, Кузнецкий индустриальный техникум, Новокузнецкие строительный техникум и профессиональный колледж получат из федерального бюджета почти девяносто миллионов рублей на принципиально новые оборудование и технику. Такого система среднего профобразования области не знала несколько десятилетий. В числе двадцати охваченных компетенций - туризм, интернет-маркетинг, сантехника и отопление, электромонтаж, малярные и декоративные работы, интернет вещей, реверсивный инжиниринг и мехатроника.

И это - лишь часть создающейся в регионе системы. Так, неотъемлемой ее составляющей должен стать центр опережающей подготовки (ЦОП), который формируется на базе Сибирского политехнического техникума. ЦОП будет ориентироваться на запросы работодателей, предлагая всем желающим получить востребованные компетенции. Сегодня одним из крупных работодателей пока заявлены следующие - виртуальная реальность и химическое производство.

- К началу октября мы должны сформировать инфраструктуру и пакет программ, - уточнил Виктор Лысенко. - Скажем, предприятию нужен не просто водитель, а водитель-экспедитор, и мы будем готовы дать такой курс. Или объединить, казалось бы, необъединяемое: профессию водителя самосвала с навыками управления беспилотниками. Еще одно возможное направление - увеличение октанового числа бензина в случае его переработки. То есть узкие, креативные компетенции. Вопросы финансирования обучения либо рассматриваются через службу занятости, либо работодатель оплачивает подготовку сотрудников, либо граждане сами платят за необходимое им дополнительное образование. Обучение на протяжении всей жизни, постоянное повышение квалификации должно прочно войти в нашу жизнь. Если ты школьник, приходи в детский технопарк, где покажут образ будущего, а в ЦОПе дадут попробовать ту или иную профессию "на ощупь", чтобы сделать правильный выбор. Профессиональные пробы нужны и детям, и работающим, и студентам, и предпенсионерам.

Переподготовку и повышение квалификации на уровне стандартов WorldSkills будут проходить около тысячи человек в год. На эти цели выделено 55 миллионов рублей из средств федерального бюджета и 1,7 миллиона рублей из областного.

- Когда мы говорим о проблеме утечки мозгов из региона, то имеем в виду в основном систему высшего образования, - продолжает Артур Чепкасов. - Если сегодня в вузах области обучается 50 тысяч студентов, то в 67 среднеспециальных учебных заведениях - 58 тысяч. И проходной балл для поступающих растет. 180 направлений подготовки в системе среднего профобразования вполне достаточно, чтобы закрывать потребности Кузбасса. Техникумы и колледжи готовят необходимые экономике области кадры - от кондитеров и поваров до специалистов химического анализа. И теперь наша задача - чтобы ребята-победители чемпионатов WorldSkills, диплом которого открывает для них двери повсюду, оставались в Кузбассе.

А как у соседей?

Алтайский край участвует в движении WorldSkills Russia с 2014 года, а с 2016-го здесь проходят региональные чемпионаты профессионального мастерства WorldSkills. В краевом правительстве отмечают, что одна из основных задач в развитии среднего профессионального образования в регионе - формирование инфраструктуры, обеспечивающей переход к новому содержанию подготовки высококвалифицированных кадров, в том числе через создание специализированных центров компетенций, аккредитованных союзом WorldSkills Russia.

"Сегодня в крае реализуется региональный проект "Молодые профессионалы", направленный на повышение конкурентоспособности профессионального образования, который предусматривает создание 50 оборудованных мастерских к 2024 году, - отметили в краевом министерстве образования и науки. - Ежегодно на эти цели будет направляться не менее 20 миллионов рублей, а в 2019 году выделено 40 миллионов".

Сейчас в регионе шесть мастерских, оснащенных современным оборудованием, к концу года их будет 12. Материально-техническое оснащение соответствует условиям сдачи демонстрационного экзамена WorldSkills, мастерские имеют статус центра проведения демонстрационного экзамена. На их оснащение привлекают не только краевые бюджетные средства, но и федеральные. Так, в 2018 году Алтайский промышленно-экономический колледж выиграл грант в 30 миллионов рублей, из которых 15 миллионов - деньги федерального бюджета. За счет полученных средств в колледже оборудовано шесть мастерских по направлению "ИТ-технологии".

В Омске начала работать школа преподавателей робототехники. Проект получил поддержку Фонда президентских грантов. Новые знания, необходимые не только для проведения уроков, навыки судей и тренеров школьных команд получат восемьдесят городских и сельских учителей.

Потребность в изучении робототехники в регионе растет. Если пять лет назад эту дисциплину преподавали только в трех школах, то теперь их число выросло на порядок. Сейчас проектированием роботов занимаются около 2 300 юных омичей, а к 2020 году их будет в полтора раза больше.

1 сентября 2019-го в школах Омской области откроют 58 сельских центров гуманитарного и цифрового образования. На их организацию из региональной казны выделили 6,9 миллиона рублей.

Подготовили Татьяна Кузнецова, Светлана Сибина, Барнаул - Омск