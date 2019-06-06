С начала "мусорной" реформы в России прошло достаточно времени, чтобы подвести первые итоги и сделать первые выводы. Среди главных проблем, о которых говорят эксперты и участники рынка, - сложности в работе региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с юридическими лицами. Вопросов с обеих сторон накопилось много, и они стали темой обсуждения на круглом столе в редакции "РГ" в Новосибирске.

Экономия и экология

Поскольку главным проводником преобразований выступает региональный оператор (в Новосибирской области это ООО "Экология-Новосибирск"), то труднее всего сейчас именно ему. Не хватает самого главного - информации. Нет реестра мест накопления отходов, и регоператору приходится составлять его самому совместно с компаниями-перевозчиками, а также индивидуально выяснять у предприятий и организаций наличие контейнеров, объемы образуемого мусора, режим вывоза ТКО. По мнению исполняющего директора ООО "Управляющая компания по эксплуатации жилья "Сибирская инициатива" Сергея Соловьева, в этой работе должны помочь муниципалитеты. Ведь они заинтересованы в том, чтобы все хозяйствующие субъекты работали в правовом поле, а значит, заключили договоры с регоператором.

Между тем это другая серьезная проблема. По состоянию на 23 мая 2019 года из тридцати тысяч зарегистрированных в Новосибирской области юрлиц договоры с ООО "Экология-Новосибирск" заключили 7 139. Причины такой пассивности, конечно, разные, но самая очевидная - желание сэкономить. Поэтому вывозом отходов по-прежнему, кроме легальных, занимаются "черные" и "серые" перевозчики, сваливающие мусор в лесах и оврагах.

- Большинство юридических лиц - коммерческие организации, ориентированные на получение прибыли. А для этого им нужно снижать издержки. Между тем основная цель реформы обращения с ТКО - сокращение объемов образуемых отходов - соответствует этой задаче. Да, легально избавляться от отходов дороже, чем работать с "серым" перевозчиком. Но можно сэкономить и другим способом, - отмечает генеральный директор ООО "Экология-Новосибирск" Лариса Анисимова. - Пересмотрите производственный процесс, постарайтесь изменить технологию так, чтобы отходов было меньше, а извлекаемого из них вторсырья - больше. Тем самым снизите свои затраты.

О том, как это происходит на практике, рассказал менеджер по рециклингу ООО "Пивоваренная компания "Балтика" Павел Арбатский.

-"Балтика", как часть Carlsberg Group, в рамках стратегической программы устойчивого развития "Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего", намерена к 2030 году на 30 процентов сократить углеродный след готовой продукции. Добиться цели помогает, в том числе, уменьшение объемов образования отходов упаковки и обеспечение их переработки. В рамках проекта "Балтика" сотрудничает с отраслевыми и региональными операторами, устанавливает контейнеры для раздельного сбора отходов. К концу прошлого года на заводе в Новосибирске была подготовлена закрытая контейнерная площадка, перераспределены мусорные потоки, обеспечен оптимальный режим вывоза. Сегодня для захоронения на полигоне компания отдает не более десяти процентов образуемых отходов, остальное - стекло, ПЭТ-бутылка и другие отходы - направляется на перерабатывающие предприятия региона. У нас действует кодекс поведения поставщиков и лицензиатов. Привлекаем только законопослушных подрядчиков, поэтому никаких "черных" и "серых" перевозчиков", - сообщил Павел Арбатский.

Нелегалы будут работать, пока есть спрос на их услуги со стороны недобросовестных предпринимателей. Однако бывает, что и официальные перевозчики нарушают закон, заключая договоры в обход регионального оператора. "Экология-Новосибирск" направила в Росприроднадзор и прокуратуру уже семнадцать таких обращений. Вероятно, перевозчикам придется ответить за незаконное предпринимательство.

А кардинально решит проблему внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающих ответственность за незаключение или уклонение от заключения договора с регоператором. Госдума рассматривает соответствующий закон во втором чтении.

Откуда берутся завалы

Есть претензии и к региональному оператору. Например, предприятиям и организациям, подавшим заявки на заключение договора, долго приходится ждать ответа. Происходит это, как правило, по объективным причинам. Из поступивших на сайт регоператора более 1 500 заявок 76 процентов оказались некорректно составленными, требующими дополнительной работы с контрагентами. Чтобы развести потоки посетителей и снизить время ожидания, "Экология-Новосибирск" открыла отдельный фронт-офис для юрлиц, ИП и собственников нежилых помещений. Прием осуществляют одновременно семь сотрудников абонентской службы регоператора.

Один из наиболее обсуждаемых вопросов - тарифы на вывоз мусора и нормативы накопления ТКО. Нередко их называют завышенными и экономически необоснованными.

Сейчас проводятся замеры накапливаемых отходов, что позволит в конце года, в случае необходимости, скорректировать нормативы. Но в любом случае более справедливой будет оплата по факту - так поступает более половины заключивших договоры с региональным оператором юрлиц. Однако собственные контейнеры есть не у всех. Участники рынка признают, что организовать новую контейнерную площадку, особенно в Новосибирске, проблематично. Но можно арендовать место на площадке многоквартирного дома.

- К сожалению, многие управляющие компании выставляют запредельные цены, - отмечает директор ООО "Экосервис", депутат Совета депутатов Бердска Жанна Теличко. - Я лично видела, как владелице небольшого обувного магазина, переделанного из трехкомнатной квартиры, выставили счет на двадцать тысяч рублей. Эту проблему нужно решать совместно с властью.

Что касается тарифа на услугу регионального оператора, то с 1 января 2019 года в Новосибирской области он составляет 466 рублей за кубический метр, или, с учетом норматива потребления, 92,42 рубля с человека в месяц.

- В прошлом году мы платили 400 рублей, сейчас 466, - сравнивает директор ООО "Чистый город" Вячеслав Зыков. - Рост - на пятнадцать процентов, но в него входят и НДС, и плата за негативное воздействие на окружающую среду. А раньше многие просто платили "серым" и "черным" перевозчикам.

Важно и то, что тариф установлен для всей Новосибирской области. Если его дифференцировать в соответствии с реальными затратами, то получится, что в населенных пунктах рядом с полигонами ТКО нужно платить двадцать рублей с человека в месяц, зато в Усть-Таркском районе - 382,42, Кочковском - 409,54, Ордынском (правый берег) - 516 рублей.

- Принято сбалансированное решение, - уверена Лариса Анисимова. - Утвержденный тариф позволяет оказывать услуги на достаточно качественном уровне и несильно бьет по карману потребителей. В сравнении с соседними регионами, в Новосибирской области тариф не самый маленький, но и не самый высокий, как и нормативы накопления. Например, в Омской и Томской областях они выше.

Еще одна распространенная жалоба - мусор вывозят не по графику или начисляют лишние кубометры. Однако, поясняет регоператор, объемы и периодичность вывоза строго зафиксированы в договоре, кроме того, есть акт выполненных работ, подписанный обеими сторонами. Поэтому всегда можно провести сверку. Возможно, реальный объем образования такой, что необходимы дополнительные контейнеры.

- Любое юрлицо, которое заключает договор с регоператором, стремится снизить свои издержки, - добавляет Лариса Анисимова. - Например, при заключении договора предусмотрен вывоз мусора четыре-пять раз в неделю, а через месяц просят сократить график до одного раза в неделю. Объем образуемых отходов при этом не изменился. Мусор либо копится на площадке, либо появляется "серый" перевозчик, который его и вывозит.

Проблему хорошо знает директор компании-перевозчика "Экосервис" Жанна Теличко:

- Нам звонят директора магазинов: "Почему у нас завалы?". Объясняем, что руководство сети приняло решение сократить график вывоза. А бывает, что отходы выносят на соседние контейнерные площадки, принадлежащие многоквартирным домам. Обнаруживаем там коробки от фруктов, стрейч-пленку и так далее. Этим занимаются и владельцы офисов, мелких магазинов, парикмахерских, расположенных на первых этажах многоквартирных домов. Большинство из них не заключило договоры с регоператором и "подкладывает" свой мусор жителям многоквартирных домов, которым приходится за них платить.

Прийти к соглашению

Лучшим способом решения проблем остается конструктивный диалог. Так, торговая сеть "Мария Ра", которой в Новосибирской области принадлежит 250 магазинов, заключила с регоператором договор после двух с половиной месяцев сложнейших переговоров и подачи искового заявления в суд. Договор устроил обе стороны, и сегодня разногласия урегулированы: регоператор предоставляет услуги, сеть за них рассчитывается. Теперь "Экология-Новосибирск" точно так же работает с другими сетями. "Сис-темный сдвиг произошел, - подчеркивает Лариса Анисимова. - Появилось понимание, что на любое предприятие рано или поздно придут с проверкой, и если договора с регоператором нет, то возникнет вопрос: куда деваются отходы? Видимо, на ближайшую несанкционированную свалку".

Еще один пример - взаимодействие с образовательной сферой Новосибирска. Заключено около 500 договоров, и это тоже стало итогом обсуждения типового проекта, учитывающего все нюансы.

- Провели ряд совещаний, согласовали форму договора, которая четко привязана к федеральному закону о госзакупках, Бюджетному кодексу, - вспоминает замдиректора МКУ "Отдел технического надзора и развития материально-технического базы образовательных учреждений г. Новосибирска" Олег Вишневский.

Отдельная работа проведена с ассоциацией садоводов Новосибирской области: разработано три варианта договоров, их обсудили с представителями более двухсот садовых обществ, достигнуто соглашение о том, что заключившие договор могут претендовать на перерасчет платежей.

Идею работы с отраслевыми сообществами поддерживает директор ООО "Чистый город" Вячеслав Зыков.

- Я уже набросал план на июнь - собрать руководителей предприятий под эгидой Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий, городской Торгово-промышленной палаты, областной Ассоциации предприятий по обращению с отходами "Экология Сибири", - отметил он. - Объясним: заключайте договоры, подавайте о себе сведения, не ждите, когда придет прокуратура. Если вы в реестре - проблем не будет.

Участники рынка полагают, что надо активизировать работу по раздельному сбору отходов.

- Воспитательный процесс закладывается еще в школе. Детям говорят, что мусор нужно собирать раздельно, а на школьной территории при этом всего один контейнер. Дети охотно приносят отработанные батарейки, пластмассовые крышечки от бутылок, поэтому как раз в образовательных учреждениях раздельный сбор легко внедрить, - уверен Олег Вишневский.

По словам Жанны Теличко, в одиннадцати школах Бердска стоят контейнеры для приема батареек. В прошлом году на открывшуюся в Новосибирске новую сортировочную линию вывезли 1 100 килограммов использованных элементов питания.

- Бизнес должен зарабатывать, но наш бизнес - социально направленный. Мы работаем для людей. Призываю юридические лица: давайте не будем перекладывать свою финансовую нагрузку на жителей. Давайте отладим потоки отходов так, как это прописано в законе, - резюмировала обсуждение Лариса Анисимова.

Прямая речь

Андрей Михайлов, замминистра ЖКХ и энергетики Новосибирской области:

- Приоритетом реформы была определена работа с физическими лицами - необходимо сформировать базу данных для того, чтобы коррект-но начислять жильцам плату за вывоз мусора. Есть поручение губернатора, и мы решаем эту задачу с органами местного самоуправления. Следующий этап - юридические лица. Наметим план мероприятий, будем вести диалог. Если возникнут разногласия с региональным оператором - министерство готово выступить арбитром. Отслеживаем деятельность регоператора. Например, проверили, как работает телефонная линия для юрлиц - дозвонились с первой попытки. Отдельное совещание посвятим образовательным учреждениям. Организация там раздельного сбора мусора - интересная идея.