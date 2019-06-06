На Алтае начали создавать современную инфраструктуру оборота отходов

В Алтайском крае за пять месяцев "мусорной" реформы региональным операторам удалось организовать сбор отходов у семидесяти процентов населения. Но более 1,3 тысячи небольших сел и поселков по-прежнему неохвачено. В регионе пока не ставят целью дойти до каждого жителя, а делают ставку на выстраивание новой системы сбора, переработки и утилизации ТКО и создание необходимой инфраструктуры - полигонов, сортировочных станций, заводов по переработке и утилизации.

В Алтайском крае за пять месяцев "мусорной" реформы региональным операторам удалось организовать сбор отходов у семидесяти процентов населения. Но более 1,3 тысячи небольших сел и поселков по-прежнему неохвачено. В регионе пока не ставят целью дойти до каждого жителя, а делают ставку на выстраивание новой системы сбора, переработки и утилизации ТКО и создание необходимой инфраструктуры - полигонов, сортировочных станций, заводов по переработке и утилизации.

- Сегодня из 1,6 тысячи населенных пунктов работа по сбору мусора в новом формате налажена в 243, где проживает 1,77 миллиона человек, или более семидесяти процентов всего населения края, - пояснил министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев. - Мы не ставим перед регоператорами задачу сразу охватить всех. Главное - сейчас выстроить новую систему сбора и утилизации отходов, а потом распространять ее по всему краю.

Региональные власти не скрывают, что "мусорная" реформа идет с пробуксовкой из-за ряда проблем, связанных с постоянно меняющимся законодательством, плохо отлаженным межведомственным взаимодействием и противодействием со стороны "серого" бизнеса.

- Процесс реформирования влечет за собой кардинальные изменения и для предпринимателей, и для органов местного самоуправления, - отмечает Иван Гилев. - Происходит передел бизнеса, часть которого раньше работала по "серым" схемам, а это, естественно, вызывает противодействие. Органы местного самоуправления сейчас обязаны заниматься организацией и уборкой контейнерных площадок, а также утилизацией отходов, не входящих в перечень услуг по вывозу ТКО - шлака, веток, строительного мусора. Но не все муниципалитеты заложили на это средства в своих бюджетах. Есть проблемы и с работой региональных операторов. Для многих это новый бизнес, к тому же законодательство в данной сфере продолжает меняться.

Много жалоб со стороны жителей на несвоевременный вывоз отходов зафиксировано в Бийской и Заринской зонах. Есть претензии и к начислению платы. Тарифы в крае варьируются от 35 рублей на одного человека в месяц в Бийской зоне до 111 в Славгородской, в отношении которой сейчас решается вопрос о снижении ставки. Пока же региональный оператор, обслуживающий эту зону, в добровольном порядке взимает по 68 рублей с человека. "В целом тарифы в Алтайском крае ниже, чем в среднем по России и в соседних регионах. Значительного роста платы за вывоз мусора не произошло", - подчеркивают в министерстве строительства и ЖКХ.

По словам Ивана Гилева, есть и положительные результаты реформы - мусора стали вывозить больше, в некоторых районах в несколько раз. Это значит, что все больше отходов поступает в цивилизованное обращение, а не выбрасывается в лесополосах. Но цивилизованное обращение предусматривает сортировку, переработку и современную утилизацию, а в регионе для этого нет инфраструктуры.

- Не хватает даже полигонов, - отметил министр природных ресурсов и экологии края Владимир Попрядухин. - Официально зарегистрировано семнадцать, но большая территория, низкая плотность населения и проблемы с логистикой требуют больше объектов для размещения отходов. Поэтому мы подали в минприроды РФ заявку, чтобы узаконить еще несколько десятков действующих полигонов, которые после 2024 года будут рекультивированы. Сколько именно - определим в ближайшее время.

Не хватает в крае и десяти-пятнадцати тысяч контейнерных площадок для сбора мусора. На их установку нужно около 400 миллионов рублей. Ре-гиональные власти обещают помочь муниципалитетам с финансированием этих расходов. А вот строить сортировочные станции, заводы по переработке и утилизации отходов предстоит на частные инвестиции. При этом инвестиционная составляющая в тарифы не заложена, так что от региональных операторов таких вложений пока не требуют. Сегодня только один алтайский оператор - в Барнаульской зоне - планирует строить сортировочную линию, чтобы удешевить размещение отходов на полигоне и получать дополнительные доходы, направляя полезные фракции на переработку.

Кроме того, в Барнауле выделена площадка под строительство завода по утилизации ТКО первого-четвертого классов опасности. Проект реализует частная компания, которая уже несколько лет занимается утилизацией медицинских отходов.

- Здесь будет установлено оборудование, которое позволит применять более экологичную технологию термообработки отходов - спекание, - рассказал корреспонденту "РГ" руководитель компании-инвестора Сергей Бащенко. - При спекании существенно сокращаются вредные выбросы в атмосферу и остается меньше золы, чем при сжигании. Со строительством завода у нас появится больше возможностей для переработки промышленных отходов.

Проект стоимостью тридцать миллионов рублей пока находится в начальной стадии реализации - предстоит подготовить проектную документацию, получить разрешение на строительство. По словам Сергея Бащенко, на возведение и полный запуск завода может уйти до четырех лет.

Еще один проект по строительству в Бийске современного полигона с мусоросортировочной линией уже находится на госэкспертизе.

- Как только получим заключение экспертов, планируем приступить к строительству, и в этом году ввести полигон в эксплуатацию, - отметил руководитель компании-инвестора Алексей Теплов. - На полуавтоматической сортировочной линии будут разделять шестнадцать полезных фракций для последующей переработки.

Правда, бийские инвесторы опасаются, что новому полигону придется конкурировать со старыми, работу которых в регионе хотят узаконить. "Сохранение действующих свалок будет тормозить процесс привлечения инвестиций в строительство современной инфраструктуры оборота ТКО", - уверены они.

По мнению некоторых представителей "мусорного" бизнеса, реформу нужно было начинать не с передела рынка, а с создания необходимых объектов для сбора, переработки и утилизации отходов. Ведь уже к 2024 году до шестидесяти процентов ТКО нужно перерабатывать, а в крае нет для этого крупных центров. Региональные власти рассчитывают на серьезную организационную и финансовую федеральную помощь.

Прямая речь

Владимир Попрядухин, министр природных ресурсов и экологии Алтайского края:

- Нам обещают, что все сборы платы за негативное воздействие на окружающую среду будут возвращаться в регионы для создания крупных перерабатывающих центров. Их можно строить в расчете на несколько субъектов федерации. Кроме того, на федеральном уровне решается вопрос о том, чтобы торговые сети выкупали стеклотару и отправляли ее для повторного использования или в переработку.