Общественная палата Приангарья контролирует ситуацию в "Туколони"

Оценка ситуации в заказнике "Туколонь" на севере Иркутской области перестала быть внутренним спором ведомств - к дискуссии подключилась широкая общественность. В четверг региональная Общественная палата собрала круглый стол с участием лесопатологов, сотрудников прокуратуры, областного Минлесхоза, ОНФ, чтобы публично озвучить позиции всех сторон и сообща решить, что происходит на особо охраняемой территории и что с этим делать дальше.

Напомним, в 2018 году Байкальская природоохранная прокуратура проверила санитарные рубки в заказнике "Туколонь" в Казачинско-Ленском районе. По собранным материалам было возбуждено уголовное дело по статье о превышении полномочий, несколько сотрудников министерства арестованы. Работы в заказнике остановили. Но в мае этого года арбитражный суд Иркутской области признал действия лесхоза в заказнике законными и своевременными. Впрочем, прокуратура это решение уже обжаловала. Недавно в "Туколонь" выезжала рабочая группа, которая пришла к выводу - ситуация усугубляется, вредители, процветающие в горельнике, начинают перебираться на соседние, не тронутые огнем участки леса. Нужно новое, более масштабное обследование, и незамедлительные санитарно-оздоровительные меры.

Однако прокуратуру эти аргументы, похоже, не убеждают. Первый заместитель Байкальского межрегионального природоохранного прокурора Александр Калинин пояснил, что по данным его ведомства, срубленный в прошлом году в "Туколони" лес был отправлен на экспорт, стоимость партии оценили в миллион долларов. А значит, полагают работники юстиции, вырубали здоровый лес, не больной. Более того, по мнению Калинина, именно действия лесхоза привели к тому, что соседние с этим участком деревья начали падать - вырубка оголила кромку леса всем ветрам.

Усомнился он и в независимости экспертов, которые неоднократно выезжали в заказник и выдавали заключения о плачевном состоянии насаждений на обгоревшем участке.

- Против сотрудников Министерства лесного комплекса возбуждено уголовное дело, прошли аресты, следственные действия ведутся и в отношении сотрудников филиала Рослесозащиты в Иркутске - выводы этих структур не могут считаться независимыми. Что касается общественников - они не специалисты в этом вопросе. В то же время, наши - действительно независимые - эксперты имеют противоположную точку зрения, - указал Александр Калинин.

Однако назвать имена, сферу деятельности или хотя бы организации, которые представляют упомянутые им специалисты, как и уточнить их аргументацию, зампрокурора отказался, сославшись на тайну следствия и опасения экспертов перед возможной расправой.

Лесники на это не раз возражали: "товарное состояние" и "здоровый лес" понятия не равнозначные. Между тем моментом, как дерево необратимо пострадало, но до того, как его начнут уничтожать вредители, есть небольшой промежуток, когда его древесина сохраняет товарные свойства. (Примерно так же, как новогодняя елка какое-то время радует наш глаз, между тем, как ее срубят и тем, как она начнет осыпаться.) Именно в этот промежуток стараются проводить санрубки. Просто потому, что на деньги от продажи подобного леса и проводятся все работы: собственно санитарные мероприятия, очистка территории, лесовосстановление, охрана от пожаров, на них покупается бензин, запчасти для техники. Как уже отмечали в Минлесхозе Иркутской области, федеральный бюджет финансирует только 15 процентов переданных региону полномочий по охране и управлению лесным фондом. От того что радикальные меры отложат на год, дерево не оживет. Это и показал пример "Туколони".

Чтоб доказать, что лес, о котором идет речь, далеко не здоров, директор Иркутского филиала ФБУ "Рослесозащита" - Центр защиты леса Александр Зверев продемонстрировал собравшимся за столом космоснимки заказника: яркое розовое пятно на зеленом фоне - так со спутника видится участок, пораженный в 2015 году пожаром.

- Ситуация куда более катастрофическая, чем можно представить. Огнем повреждено 20 тысяч гектаров, хотя не вся эта территория, конечно, покрыта деревьями. Там бурно размножаются стволовые вредители. Этим горельникам уже четыре года, поэтому почти все, что можно было там съесть, уже съедено - и все эта армия короедов и усачей уже распространяется на соседние участки. Остановить это нашествие химическими ли, биологическими препаратами невозможно. Оно будет распространяться, пока есть кормовая база - деревья. Я напомню, что, функция заказников - сохранить природу в нетронутом виде. Тут, к сожалению, природа не сохранилась - необходимо искусственное восстановление, - отметил Александр Зверев.

Он также указал на то, что в "Туколони" работали специалисты из центрального аппарата Рослесозащиты, а также сотрудники ведомства из других регионов - упрекнуть их в предвзятости сложно.

Екатерина Удеревская, эксперт Общественной палаты РФ, председатель экологической ассоциации "Байкальское содружество", призвала собравшихся не спорить о правомерности рубок годичной давности - это предстоит решить суду, - а акцентировать внимание на том, что делать сегодня с тем сухостоем и теми вредителями, которые остаются в "Туколони", с теми порубочными остатками, которые невозможно убрать пока они фигурируют как вещественные доказательства в уголовном деле. Но это пока тот вопрос, по которому нет согласия.

Представители Минлесхоза отмечают, что сухостой, неубранная вырубка представляют колоссальную опасность в случае пожара. Заказник находится в труднодоступной местности, там нет дорог, и отправить туда на борьбу с огнем технику в случае необходимости будет невозможно. В то же время расстояние до ближайших населенных пунктов по прямой относительно невелико. То есть, случись гроза, сухостой вспыхнет как спичка, и образовавшийся верховик может представлять угрозу для людей.

С тем, что на вырубленном участке необходимо навести порядок, прокуратура согласилась, однако отметила, что отменить запрет на любые действия на нем может только Следственный комитет после того, как закончит расследование.

Повторное лесопатологическое обследование "Туколони" будет проводиться в этом году - работы внесены в план иркутского филиала Рослесозащиты. Можно быть уверенными, что выводы и рекомендации специалистов будут в фокусе всеобщего внимания. Владимир Казаков, член Общественной палат Иркутской области и председатель Общественного совета при правительстве Иркутской области по вопросам охоты, сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания, подчеркнул, что намерен внимательно следить за развитием ситуации, поскольку лишь общественный контроль может гарантировать прозрачность всех процедур и решений.

Материал подготовлен ООО "АиФ в Восточной Сибири"