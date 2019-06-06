В обществе сформировалось четкое убеждение, что в сфере ритуальных услуг царит полный беспредел. В пример приводят действительно жуткие истории про побоище на Хованском кладбище в Москве, выставленный у дома правительства в Самаре гроб с покойником, про то, как в Екатеринбурге перебрасывали тела усопших через забор участка, перекрывшего подъезд к зданию судмедэкспертизы... На фоне таких сообщений Госстрой РФ разработал проект закона о погребении, призванного устранить недостатки действующего с 1996 года закона и положить конец такого рода эксцессам.

Во-первых, надо заметить, что большинство громких скандалов в этой сфере связано с нарушением совсем других законов. Например, в том же Екатеринбурге дело было в несогласованности градостроительной политики. Во-вторых, действующий закон дает возможность организовать рынок ритуальных услуг цивилизованно, и Новосибирск служит тому примером. Рынок у нас вполне конкурентный, при этом пока нет острых конфликтов.

Что же предлагает новый закон? Больше всего в СМИ говорится о возможности появления частных кладбищ. Первый же вопрос, который при этом возникает: если лет через пять-десять компания, управляющая таким кладбищем, обанкротится, какие активы будут выставлены на торги? На самом деле, речь идет о государственно-частном партнерстве, когда частное предприятие берет в аренду кусок земли, проводит там захоронения и обслуживает их. Расходы на это обслуживание очень серьезные - на уборку мусора, вывоз снега, снос деревьев, водоснабжение, освещение, обработку от клещей. Сейчас их несет городской бюджет, а в случае появления "частных" кладбищ они лягут на плечи граждан.

Разработчики закона ссылаются на уже существующий опыт государственно-частного партнерства. Такой опыт есть и в Новосибирске. Но, на мой взгляд, неудачный. Компания, бравшая в аренду участок Гусинобродского кладбища, быстро свернула это партнерство, как только не осталось места для новых захоронений, ведь именно они - источник основного дохода. Чтобы частнику стало выгодно обслуживать кладбище, надо поднимать цены, а это мало кого обрадует.

И еще одна "новация" в проекте закона обращает на себя внимание. Речь - об усилении ответственности за передачу информации об умерших агентам ритуальных предприятий. Проблема такая действительно существует. Недавно в "Похоронный дом ИМИ" буквально друг за другом обратились два клиента: они решили воспользоваться услугами предприятия, но при этом сообщили, что им уже звонили агенты, получившие информацию из больницы. Причем из одной и той же, даже из одного отделения. Нарушение закона о сохранении личных данных налицо. Бороться с этим необходимо. За разглашение такой информации можно наказывать в рамках действующих нормативных актов. Разработчики нового закона же не говорят о том, что наказание никого не пугает, а значит, его надо ужесточить. Давайте обеспечим неотвратимость наказания - поверьте, этого будет достаточно.

Все сказанное не значит, что новый закон "О погребении" не нужен. Важно, чтобы разработчики учли мнение профессионалов и вынесли его на широкое общественное обсуждение, ведь он касается каждого из нас.