Три года назад Россия и КНР приступили к проработке проекта нового сухопутного зернового коридора, который должен связать сибирских сельхозпроизводителей и китайский рынок. Он может стать гораздо выгоднее морских перевозок. Однако в основе такого пути должна лежать современная инфраструктура для хранения и переработки продукции. И вот здесь возникли проблемы, из-за которых реализацию амбициозного проекта пришлось отложить на несколько лет. Сегодня он вновь востребован.

Выгодный путь

- Основная задача - максимально приблизить сухопутные терминалы к границе страны. Сейчас мы анализируем проект в первую очередь с точки зрения обеспечения сырьем. Если все подтвердится, будем работать дальше, - отметил Михаил Ульянов, заместитель гендиректора компании "Ростех - Развитие бизнеса", подключившейся к реализации проекта в марте этого года.

По сути "Новый сухопутный зерновой коридор Россия - Китай" представляет собой кратчайший и наиболее выгодный маршрут перевозки сибирской сельхозпродукции на китайские рынки. Инициатором его создания выступило руководство Забайкальского зернового терминала, который, впрочем, тоже пока остается лишь проектом.

- Все условия созданы: проведены экспертизы, сформирована инфраструктура, в том числе со стороны Китая, - подчеркивает гендиректор терминала Карен Овсепян. - До 2017 года реализация шла достаточно высокими темпами, пока китайские партнеры не попытались получить полный контроль над терминалом. Этого удалось избежать. В противном случае мы утратили бы контроль над жизненно важным, стратегическим объектом.

Предполагается, что через Забайкальский железнодорожный терминал в Китай будет уходить около восьми миллионов тонн зерна в год, а объем единовременного хранения составит до восьмидесяти тысяч тонн. Он должен стать конечной точкой сбора крупных экспортных партий, а вдоль Транссиба планируется построить еще несколько терминалов, которые будут аккумулировать зерно на пути в Поднебесную.

- Все, что планируется в рамках проекта, задумано с учетом существующей инфраструктуры. Но провозная способность железной дороги ограничена, поэтому объемы хранения надо увеличивать. Только за счет этого возможен равномерный круглогодичный вывоз. А направлений экспорта много, и создаваемые терминалы и элеваторы будут работать на все каналы поставок, - уверен Карен Овсепян.

Исключить посредников

Полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло напомнил, что в Сибири создается консорциум производителей и переработчиков зерна. В него уже вошли одиннадцать предприятий из шести регионов федерального округа. Такое объединение позволит формировать крупные партии грузов, искать новые рынки сбыта, а также отстаивать интересы сибирских сельхозпроизводителей.

- Объемы урожая у нас не такие большие, как в южных регионах России. Зернохранилища остались еще со времен Советского Союза, а новые практически не строят. При повышении урожайности их не всегда хватает. Еще одна проблема - в закупочных ценах на зерно. Когда урожайность низкая, цены поднимаются, а если высокая - падают, - перечислил полпред.

В 2018-м сибирские аграрии собрали около пятнадцати миллионов тонн зерна, из них 9,5 миллиона тонн пшеницы. В этом году погода позволила начать посевную кампанию раньше, она идет с опережающими темпами, и урожай ожидается не меньше прошлогодних показателей.

Но при экспорте продукции возникает еще одна проблема: между сельхозпроизводителями и конечным покупателем зерна целая цепочка перекупщиков, перевозкой также занимается несколько компаний. Каждый посредник получает свою долю. Конечному покупателю неинтересны относительно малые объемы закупок, которые могут предложить аграрии по отдельности. Существующая схема играет против самих же производителей зерна. Чтобы они могли получать максимальную выгоду, необходимо собирать крупные партии зерна без участия большого числа посредников.

Уже в июне этого года у сибирских регионов будет шанс выстроить прямые отношения с крупнейшей продовольственной корпорацией Китая COFCO в рамках Петербургского международного экономического форума. Для этого полпред поручил главам субъектов СФО просчитать объемы зерна, которые они смогут гарантированно поставить на рынок восточного соседа.

- Все сельхозпроизводители, которые вошли или готовы войти в консорциум, должны обеспечить этот объем. Тогда есть возможность обсуждать закупочную цену. Кроме того, пока единого большого терминала у нас нет, нужно понимать, где это зерно хранить и сушить, каким путем отправлять, - отметил Сергей Меняйло.

От каждого по возможности

Регионы, традиционно собирающие внушительный урожай, готовы и подключиться к договору с COFCO, и участвовать в создании транспортного зернового коридора в Китай. Как сообщил заместитель губернатора Новосибирской области Александр Дубовицкий, внутреннее потребление зерна в регионе составляет 1,7 миллиона тонн, а профицит - от 300 тысяч до 1,1 миллиона тонн. По предварительным расчетам, в этом году на экспорт новосибирские аграрии смогут поставить около 600 тысяч тонн.

- Дальнейший рост производства зерна сдерживает низкая рентабельность отрасли, - пояснил вице-губернатор. - Рентабельность производства за последние три года у нас упала с двадцати восьми процентов до восьми, а затем пяти процентов. Мы прекрасно понимаем экспортный потенциал Новосибирской области, и неслучайно в прошлом году наши трейдеры увеличили объем экспорта зерна в шесть раз по сравнению с 2017-м. Выстраиваются отношения наших товаропроизводителей с зарубежными партнерами.

Однако трейдеры диктуют порой далеко не выгодные аграриям условия, и не все сибирские регионы богаты на урожай. К примеру, Кемеровская область пока что рассчитывает на 120 тысяч тонн экспортного зерна, Республика Хакасия готова направить в "общий котел" порядка 70 тысяч тонн, а вот Томской области и вовсе не с чем участвовать в июньских переговорах с COFCO. Хотя это вовсе не означает, что регион выпадает из экспорта сельхозпродукции.

Мнение

Андрей Кнорр, заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию:

- Мы стремимся вывозить за рубеж товары с добавленной стоимостью. В этом году, например, открыли завод по переработке рапса и уже начали отгрузку масла в Китай. Когда предприятие выйдет на полную мощность, будем ежемесячно отгружать не менее трехсот тонн. В КНР трудно ввозить и продвигать готовую продукцию. Но если в планах - строительство дополнительных терминалов и элеваторов, то уже сейчас необходимо искать возможности сбыта муки и других продуктов переработки зерна.