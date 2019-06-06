В рамках программы "Большие гастроли" при поддержке Минкультуры России два академических театра из Новосибирска и Ростова-на-Дону обменяются спектаклями.

На сцене драматического театра "Красный факел" будут представлены пять лучших ростовских спектаклей: Молодежный театр (РАМТ) привез в столицу Сибири спектакль "Амадей" по пьесе Питера Шеффера режиссера Александра Баргмана, который хорошо известен в Новосибирске по работам в "Красном факеле" и театре Сергея Афанасьева. Спектакль о Моцарте, по словам актера РАМТ Евгения Овчинникова, - "это история о том, как трудно талантливому человеку жить в мире: он окружен людьми и вечно одинок".

Ростовчане также привезли сентиментальную комедию "Господин Ибрагим" по повести Эрика-Эмманюэля Шмитта, мудрую и трогательную историю взросления подростка. Мюзиклы "Бумбараш", "Настрелявшись досыта" по пьесе Юлия Кима, action-мюзикл "Собака-якудза", напоминающий одним фильмы Акиры Куросавы, другим - Серджио Леоне или Квентина Тарантино.

Завершит гастроли ростовчан "Месяц в деревне" Ивана Тургенева. Петербургский режиссер Олег Куликов обещает, что "в спектакле, как и в самой пьесе, не будет морали, здесь молодость и много любви".

- Без программы "Большие гастроли" в таком составе и с таким репертуаром мы не смогли бы выехать за пределы региона, - объясняет директор ростовского РАМТа Карина Сердюченко. По словам главного режиссера Михаила Заеца, репертуар сформирован исходя не из модности или удобства транспортировки, а чтобы показать разнообразный театр: "Зачем требовательному новосибирскому зрителю привозить одни летние комедии?"

Чем ответили новосибирцы? Отправили в Ростов лирическую комедию "Продавец дождя" и сказку для взрослых "Сильвестр", хит последних лет - "Только для женщин". А также сельские этюды "Чудные люди" по пяти рассказам Василия Шукшина.