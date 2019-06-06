Новости

Кириенко рассказал о запросе молодежи на "трушность" 21:17
В Тверской области три человека погибли при пожаре в частном доме 20:56
Во время драки в магазине сломали нос покупателю 20:55
Минск: Посол РФ пригласил на празднование Дня России 20:43
Трехлетняя москвичка проглотила ключи от почтового ящика 20:41
Роскомнадзор: Telegram в покое не оставим 20:34
Зеленский ответил на петицию о своей отставке 20:29
В Подмосковье появятся 18 тысяч новых рабочих мест 20:27
Козак оценил ущерб репутации России из-за загрязнения "Дружбы" 20:22
Минюст разработал дисциплинарный устав для тюремного ведомства 20:18
Рождение первенцев в российских семьях будет стимулироваться 20:17
Исполняющим обязанности главного тренера "Рубина" назначен Роман Шаронов 20:10
Путин назвал условие отмены рестрикций к Западу 20:04
МИД: Мировое сообщество должно настоять на невмешательстве в дела Венесуэлы 19:57
СКР проверит сообщения о слепой пенсионерке, живущей в сгоревшем доме 19:50
Разработан датчик, определяющий свежесть мяса или рыбы в упаковке 19:44
Пермский депутат инсценировал покушение на себя ради имиджа 19:30
На ПМЭФ обсудили проведение в Петербурге астронавтического конгресса 19:28
Обновленный Renault Koleos оказался консерватором 19:18
На семи московских вокзалах из-за жары начали раздавать воду 19:15
У программы "Мой район" появилась собственная платформа 19:14
На Кубани проверят ЧП с женщиной, облитой кипятком на молзаводе 19:13
Санкт-Петербург и Калининградская область создадут судоходную компанию 19:03
Украина призналась в нехватке средств для закупки газа 18:58
Исследование: Кружки повышают успеваемость и самооценку школьников 18:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему Пушкин по-прежнему говорит с нами как современник
Почему Пушкин по-прежнему говорит с нами как современник
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Верховный суд разъяснил, как правильно защищать деловую репутацию
Верховный суд разъяснил, как правильно защищать деловую репутацию
06.06.2019 20:02
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Моцарта в Сибирь, Шукшина на Дон

Новосибирск меняется спектаклями с Ростовом
Текст: Наталья Решетникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 123(7881)
В рамках программы "Большие гастроли" при поддержке Минкультуры России два академических театра из Новосибирска и Ростова-на-Дону обменяются спектаклями.

На сцене драматического театра "Красный факел" будут представлены пять лучших ростовских спектаклей: Молодежный театр (РАМТ) привез в столицу Сибири спектакль "Амадей" по пьесе Питера Шеффера режиссера Александра Баргмана, который хорошо известен в Новосибирске по работам в "Красном факеле" и театре Сергея Афанасьева. Спектакль о Моцарте, по словам актера РАМТ Евгения Овчинникова, - "это история о том, как трудно талантливому человеку жить в мире: он окружен людьми и вечно одинок".

Фото: Сергей Снегирев/Радио России
На Новой сцене Большого театра прошел гала-концерт "Опера на бис"

Ростовчане также привезли сентиментальную комедию "Господин Ибрагим" по повести Эрика-Эмманюэля Шмитта, мудрую и трогательную историю взросления подростка. Мюзиклы "Бумбараш", "Настрелявшись досыта" по пьесе Юлия Кима, action-мюзикл "Собака-якудза", напоминающий одним фильмы Акиры Куросавы, другим - Серджио Леоне или Квентина Тарантино.

Завершит гастроли ростовчан "Месяц в деревне" Ивана Тургенева. Петербургский режиссер Олег Куликов обещает, что "в спектакле, как и в самой пьесе, не будет морали, здесь молодость и много любви".

- Без программы "Большие гастроли" в таком составе и с таким репертуаром мы не смогли бы выехать за пределы региона, - объясняет директор ростовского РАМТа Карина Сердюченко. По словам главного режиссера Михаила Заеца, репертуар сформирован исходя не из модности или удобства транспортировки, а чтобы показать разнообразный театр: "Зачем требовательному новосибирскому зрителю привозить одни летние комедии?"

Чем ответили новосибирцы? Отправили в Ростов лирическую комедию "Продавец дождя" и сказку для взрослых "Сильвестр", хит последних лет - "Только для женщин". А также сельские этюды "Чудные люди" по пяти рассказам Василия Шукшина.

Культура Театр Правительство Минкультуры Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Юг России СФО Новосибирская область Новосибирск ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону Год театра
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ПМЭФ 2019
Специальный проект
ПМЭФ 2019
Путин заявил, что Россия не собирается вмешиваться в выборы США
Украина призналась в нехватке средств для закупки газа
Михаил Горбачев сообщил о своей госпитализации
Бари Алибасов составил новое завещание