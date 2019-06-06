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06.06.2019 12:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые установили родство коренных американцев и древних сибиряков

Текст: Юрий Прокопьев (Новосибирск)
Совместные исследования археологов и генетиков позволили установить общее происхождение чукчей, коряков, ительменов и коренных народов Америки.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

О результатах работы специалистов Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН (Новосибирск), Северо-Восточного комплексного НИИ и Института биологических проблем Севера Дальневосточного отделения РАН (Магадан), а также Центра геогенетики Музея естественной истории Копенгагенского университета (Дания) сообщило издание СО РАН "Наука в Сибири".

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
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В основу анализа легли 34 новых генома древнего человека, полученных из образцов (зубы и фрагменты костей), найденных археологами на пространстве от Финляндии до Чукотки. Данные генетиков помогли восстановить направления и последовательность древних миграций на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока. Примерно 24−18 тысяч лет назад потомки восточных евразийцев (наряду с западными, ставшими предками нынешнего населения Европы и Азии) двигались из Приамурья и Прибайкалья на Колыму, Камчатку и Чукотку.

Проведя палеогенетический анализ фрагмента человеческого черепа, найденного в низовьях Колымы в отложениях местонахождения Дуванный Яр, ученые установили его близкое родство с геномами современных коряков, ительменов, чукчей и коренных народов Америки. Популяция, представленная геномом человека из Дуванного Яра, получила название "древние палеосибирцы". По мнению исследователей, от палеосибирцев происходят и палеоамериканцы. В эпоху позднего палеолита территории Чукотки и Аляски были соединены большим участком суши, что позволило заселить Америку выходцам из Евразии.

"Очевидно, что индейцы не являются чистыми монголоидами, они сочетают в себе около 60 процентов генома восточных евразийцев и около 40 процентов - западных. Полученные в ходе нашего исследования данные позволили пролить свет на загадку, которую не могли разгадать антропологи: почему у древнейших палеоамериканцев, живших 12-13 тысяч лет назад, такие необычные высокие черепа, похожие на черепа европейских народов", - отмечает один из авторов исследования, научный сотрудник Института археологии и этнографии Александр Федорченко.

"Начиная еще с палеолита, люди свободно перемещались в Арктической зоне, легко мигрировали, их подвижность была колоссальной", - добавляет Александр Федорченко.

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