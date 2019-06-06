В Иркутске обсудили итоги работы и планы сибирских филиалов Рослесозащиты

Лесная отрасль - от заготовки и экспорта древесины до восстановления былого моря тайги - привлекает все более пристальное внимание государства и общества. С одной стороны, это надежда на решение целого ряда наболевших вопросов, с другой - возросшая ответственность участников лесных отношений. Особенно тех, от кого напрямую зависит благополучие "зеленых легких планеты", в том числе сотрудников ФБУ "Рослесозащита". На практическом семинаре в столице Приангарья лесопатологи обсудили, как строить свою работу в этих условиях.

Каждый год перед началом полевого сезона лесопатологи должны освежить свои знания и навыки. Фото: Из архива филиала ФБУ "Рослесозащита" - "ЦЗЛ Иркутской области"

Заслон вредителям

- Такие семинары Рослесозащита проводит в каждом федеральном округе ежегодно в преддверии полевого сезона, чтобы освежить знания специалистов, проверить их практические навыки, обменяться опытом, рассказать об изменениях в правовой базе. В этом году в Иркутске собралось более 50 человек из 10 региональных филиалов Рослесозащиты Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, - пояснил директор иркутского филиала ФБУ "Рослесозащита" - Центра защиты леса Александр Зверев.

Одним из главных вопросов семинара стала защита леса от насекомых-вредителей -вспышки их массового размножения участились в последние годы. С сибирским шелкопрядом борются в Томской, Кемеровской, Иркутской областях. Красноярские специалисты также рассказали о своем опыте борьбы с ним. В отличие от Иркутской области, где гусеница превращается в бабочку только на втором году жизни, у западных соседей цикл развития этого вредителя составляет один год. А значит, времени на борьбу с ним намного меньше, притом что площади поражения огромные.

Не обошли вниманием и уссурийского полиграфа - дальневосточного жука-короеда, привычного для лесов Приморья, но совсем не типичного для сибирской тайги. В Сибири он появился несколько лет назад, и ареал его увеличивается. Этот вредитель может принести непоправимый урон пихтачам Приангарья, поэтому контроль его численности и защита леса от него - на повестке дня.

Теория и практика

Подобные семинары - не только обучение, но и своего рода экзамены, причем с участием комиссии из центрального аппарата Рослесозащиты.

Познания в теории лесопатологи демонстрировали в Иркутске, а практическая часть проходила в Баяндаевском и Ольхонском лесничествах.

Под Баяндаем на специально отведенных участках, пройденных верховым и низовым пожарами прошлых лет, предстояло провести обследование, определив, под какие виды рубок - выборочные или сплошные - следует рекомендовать тот или иной лесной выдел. Кроме того, нужно было показать навыки таксационных замеров - высоты, диаметра дерева, полноты насаждения. И определить качественные характеристики деревьев: здоровы они или ослаблены, усыхают или превратились в сухостой. Все это важно уметь, чтобы правильно назначать санитарно-оздоровительные мероприятия.

В Ольхонском лесничестве участникам семинара демонстрировали места обитания непарного шелкопряда. Он ведет здесь себя нетипично: откладывает яйца в расщелины скал. Обнаружить и убрать их чрезвычайно сложно. Делать это приходится вручную, потому что очаг вредителя находится в Центральной экологической зоне Байкала, где любая обработка - хоть химическими, хоть биологическими препаратами - запрещена.

- Первую акцию по сбору яйцекладок непарного шелкопряда наш филиал провел в прошлом году, в этом будем ее повторять - с привлечением волонтеров, туристов, сотрудников турбаз. В других регионах - на Алтае, например - такие меры дают результат. И конечно, продолжим эксперименты с использованием мух-тахин - естественных врагов этой бабочки. Они откладывают яйца прямо в гусениц, отчего те погибают. Первые опыты показали эффективность этого способа, - рассказал руководитель иркутского Центра защиты леса.

Задачи на будущее

Одна из главных задач Рослесозащиты сегодня - укрепить взаимодействие по важнейшим направлениям работы с другими лесными ведомствами.

С этого года в Иркутской области действует новый Лесной план, в котором прописаны не только объемы освоения лесов, но и мероприятия по защите от вредителей и болезней, лесовосстановлению. При подготовке документа, принятого на 10 лет, учитывалась информация иркутских лесопатологов.

Сегодня одним из приоритетных направлений становится воспроизводство лесов. Напомним, с 2019-го закон обязал проводить компенсационные посадки не только заготовителей древесины, но и строителей трубопроводов, связистов, энергетиков, дорожников, прокладывающих просеки под свои объекты, а также геологов и добывающие компании. Понадобится больше питомников, больше семян. Значит, и качество проведенных лесопосадок предстоит оценивать с учетом того, что их станет намного больше.

А поскольку в полномочия Центра защиты леса входят и исследование семенного материала, и обследование территорий под будущие питомники, к тому же с 2017 года - еще и оценка лесовосстановления, работы его сотрудникам прибавится.

- К сожалению, до полной синхронизации деятельности ведомств пока далеко, - признает замдиректора ФБУ "Рослесозащита" Василий Тузов. - Остаются противоречия в правовой базе, расхождения в лесоустроительных материалах. Нам еще не удалось снять ограничения на борьбу с вредителями в двухкилометровой зоне водоемов. Эти участки становятся своего рода "заповедниками" для вредителей, где они прекрасно себя чувствуют, размножаются и затем расселяются на ранее обработанные территории. Получается, что мы гоняемся за ними по кругу, государство впустую тратит ресурсы на борьбу, а источник проблемы остается нетронутым. При этом для сельского хозяйства подобных запретов не существует, хотя на полях фермеры применяют точно такие же препараты. Более того, последние несколько лет список разрешенных к применению в лесах инсектицидов только сокращается - в то время как аграрии успешно применяют широкий арсенал средств, и никто не считает их опасными для здоровья человека или окружающей среды.

Вопрос раздора

Разумеется, лесопатологи не могли обойти вниманием и такую резонансную тему, как санитарные рубки, которые все чаще предлагается вообще запретить. С их помощью якобы стали обходить запреты и изымать деловую древесину, находящуюся ближе к дорогам, откуда ее дешевле вывозить. Специалистов такая позиция приводит в смятение.

- Прежде всего, я бы хотел напомнить некоторые положения Лесного кодекса. О том, в частности, что защита лесов направлена на выявление вредных организмов, предупреждение их распространения и ликвидацию очагов вредителей. А ликвидация, согласно все тому же Кодексу, включает в себя не только уничтожение или сокращение численности вредных организмов, в том числе с применением химических препаратов, но и рубку - "в целях регулирования породного и возрастного составов лесных насаждений, зараженных вредными организмами". Каким бы парадоксальным это ни казалось неподготовленным наблюдателям, санитарные рубки остаются законной и необходимой мерой сохранения леса, - подчеркнул аналитик ФБУ "Рослесозащита" Алексей Ермоленко.

Если от них совсем отказаться, мы через несколько лет получим старый, больной, засыхающий лес. Закончится все масштабными пожарами - именно так регулирует здоровье лесов сама природа. Вот только людям этот способ не нравится.

Поэтому нынешним летом Центр защиты леса проведет повторное обследование заказника "Туколонь" в Казачинско-Ленском районе Иркутской области и по его итогам, с учетом изменений в законодательстве, даст рекомендации о необходимых санитарно-оздоровительных мероприятиях.

Кстати, напомним: недавно областной арбитражный суд также признал санитарные рубки в заказнике обоснованными.

Работа над ошибками

Чтобы минимизировать любые сомнения в правильности своих заключений, Рослесозащита провела за минувший год серьезную работу.

Во-первых, особое внимание обращено на квалификацию специалистов - помимо традиционных тренировок, тестов, дополнительного образования, инициирована переаттестация сотрудников. Во-вторых, усилен внутренний контроль. Увеличено число выездных проверок в регионы - в прошлом году, например, только по ДФО их было 34. Расширена и практика перекрестных камеральных проверок между филиалами. Даже у самых опытных работников глаз со временем "замыливается", а свежий взгляд коллег-соседей помогает выявить и исправить недочеты. В-третьих, ведомство изучило практику филиалов по фиксации полевой работы - фотографии с указанием координат съемки, запись GPS-треков и другие приемы. Не прописанные в существующих нормативах, они при проверке снимают многие вопросы. Этот опыт планируется стандартизировать и внедрить во всех подразделениях ФБУ.

Наконец, в ЦЗЛ приступили к разработке программного обеспечения, которое упростит заполнение актов лесопатологического обследования и поможет избежать технических ошибок.

Прямая речь

Василий Тузов, заместитель руководителя ФГБУ "Рослесозащита":

- Наша работа сегодня максимально прозрачна. Все реестры, все акты лесопатологических обследований находятся в свободном доступе на сайте Рослесхоза - ознакомиться с ними может любой желающий. Более того, все акты, по закону, в обязательном порядке проходят проверку в департаментах лесного хозяйства по федеральным округам. Мы открыты к диалогу. Однако и от общественности ждем профессионального, ответственного, далекого от популизма подхода. Лес не просто должен быть - он должен быть здоровым.

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