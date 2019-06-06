В родильном доме областной детской клинической больницы в Кемерове открылись бесплатные семейные палаты. Вместе с мамой и новорожденным здесь могут находиться папа или другой родственник.

Все, что требуется для круглосуточного пребывания в палате - чистое хлопчатобумажное белье и справка о флюорографии. И - нянчись с крохой!

- То, что рядом с ребенком с первых часов жизни находятся родные люди, благоприятно сказывается на его психологическом состоянии, а также очень полезно для формирования микрофлоры, - пояснила эпидемиолог Татьяна Желнина.

Этот роддом предназначен для госпитализации беременных с патологиями и риском преждевременных родов. Помощь здесь оказывают женщинам из разных уголков Кузбасса. Так что создание условий для постоянного присутствия и моральной поддержки со стороны близких - вовсе не роскошь. Одной из первых в семейную палату "заселилась" жительница города Белово Регина. Роды были сложными, после них пациентке еще почти месяц требовалась дополнительная помощь медиков. И тогда поддержать внучку, а заодно поухаживать за правнуком приехала бабушка. "Как узнала о возможности находиться рядом и помогать, так сразу и выдвинула свою кандидатуру", - рассказала Вера Васильевна.

Ну а у молодых отцов есть все шансы лучше освоить уход за сыном или дочкой. Под присмотром врачей в первый раз и пеленать, и купать дитя не так страшно.