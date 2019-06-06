В Кузбассе мать троих детей осудили за их гибель при пожаре

Два с половиной года ограничения свободы получила по приговору суда жительница кузбасского города Анжеро-Судженска, признанная виновной в гибели своих детей при пожаре.

Трагедия случилась 30 сентября прошлого года. 29-летняя хозяйка частного дома, как установили следствие и суд, курила в своей комнате и не заметила, как тлеющий пепел попал на кровать. После этого женщина вышла из дома, оставив там троих малолетних дочерей - старшей было три года, младшей десять месяцев. А когда вернулась, жилое помещение уже было заполнено дымом. Мать вынесла детей из горящего дома и вызвала сотрудников МЧС (они ликвидировали возгорание). Но спасать девочек было поздно: прибывшие врачи скорой помощи констатировали их смерть.

- Экспертиза показала, что причиной пожара, из-за которого погибли дети, стало возгорание ткани от тлеющего пепла сигареты, - сообщила официальный представитель СУ СК по региону Надежда Ананьева. - Собранные доказательства суд счел достаточными для вынесения обвинительного приговора по части третьей статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).