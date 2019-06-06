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06.06.2019 13:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе мать троих детей осудили за их гибель при пожаре

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Два с половиной года ограничения свободы получила по приговору суда жительница кузбасского города Анжеро-Судженска, признанная виновной в гибели своих детей при пожаре.

В Москве при пожаре погибла семья с двумя детьми

Трагедия случилась 30 сентября прошлого года. 29-летняя хозяйка частного дома, как установили следствие и суд, курила в своей комнате и не заметила, как тлеющий пепел попал на кровать. После этого женщина вышла из дома, оставив там троих малолетних дочерей - старшей было три года, младшей десять месяцев. А когда вернулась, жилое помещение уже было заполнено дымом. Мать вынесла детей из горящего дома и вызвала сотрудников МЧС (они ликвидировали возгорание). Но спасать девочек было поздно: прибывшие врачи скорой помощи констатировали их смерть.

- Экспертиза показала, что причиной пожара, из-за которого погибли дети, стало возгорание ткани от тлеющего пепла сигареты, - сообщила официальный представитель СУ СК по региону Надежда Ананьева. - Собранные доказательства суд счел достаточными для вынесения обвинительного приговора по части третьей статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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