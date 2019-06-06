В Новосибирске покажут вестерн-мюзикл "Отпетые мошенники"

Премьера вестерн-мюзикла Максима Дунаевского "Отпетые мошенники". Новосибирский музыкальный театр. 13, 14 июня, 19.00.

"Новосибирск надевает ковбойские шляпы, начесывает холки лошадям и запасается двойным виски со льдом. Великолепный и ироничный режиссер Филипп Разенков обещает много стрельбы, красивых, но опасных женщин и даже... взятого с поличным поросенка", - предвкушает премьеру автор либретто нового спектакля Константин Рубинский. В недавно отметившем свое 60-летие Новосибирском музыкальном театре бесчинствуют "Отпетые мошенники", персонажи "вестерн-мюзикла" Максима Дунаевского по мотивам О.Генри. По городу развешаны афиши с предупреждением "Wanted" - "Разыскивается".

Драматург Константин Рубинский взял в основу будущего спектакля несколько новелл знаменитого ирониста, мастера стремительных завязок и всегда неожиданных развязок. Герои новелл - благородные аферисты Джефф Питерс и Энди Таккер, махинаторы и жулики, неутомимые проповедники любви к ближнему и христианского всепрощения. По ходу дела на сцене пройдет панорама живописных персонажей - бродяг и копов, жуликов и шерифов, сыщиков, банкиров и циркачей.

В основе партитуры - музыка Максима Дунаевского к фильму "Трест, который лопнул", где роли благородных жуликов играли Николай Караченцов и Регимантас Адомайтис. Театр дополнил спектакль и другими произведениями композитора - "не хитами, а менее известными мелодиями, - уточняет Максим Дунаевский. - Новой музыки для "Отпетых мошенников" я не писал, и сам услышу, что получилось, только на премьере, на которую собираюсь лететь".

Постановщик спектакля - молодой режиссер Филипп Разенков, выпускник мастерской Дмитрия Бертмана в ГИТИСе, один из победителей международного конкурса "Нано-опера" в московском "Геликоне", уже известный несколькими незаурядными постановками опер и мюзиклов. В Новосибирском музыкальном театре он успешно реализовал "Безымянную звезду" и "Римские каникулы" - последние получили "Золотые маски" как лучшая работа режиссера и лучший спектакль в жанре оперетты/мюзикла.

"С одной стороны, я вдохновляюсь любимым мною жанром американского вестерна, начиная с фильмов Сержио Леоне и заканчивая Квентином Тарантино, - говорит Филипп Разенков о своей новой работе. - А с другой стороны, для меня рассказы О.Генри очень сильно рифмуются с сегодняшней российской действительностью, в которой желание набить свой карман любыми способами слишком велико". Музыкальный руководитель и дирижер спектакля - Александр Новиков, хореограф Татьяна Безменова, сценография Елены Вершининой.

Что же касается Максима Дунаевского, то его новую оригинальную музыку уже в сезоне 2019 - 2020 годов услышат зрители санкт-петербургского театра "Буфф" в мюзикле-оперетте "Коломба" по Жану Аную, премьеры "Белая карта" в Театре Российской армии и комедии "Сервиз Ее Величества" в театре "Московская оперетта".