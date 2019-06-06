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06.06.2019 06:14
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Туве впервые показали горный спецназ ЦВО

Текст: Никита Зайков (Тува)
Горное мотострелковое соединение в Республике Тыва, сформированное в 2014 году, за короткий срок стало одним из наиболее мощных подразделений Центрального военного округа России. Здесь служат не только мотострелки, но и разведчики, и отдельная рота снайперов - все они проходят специальную горную подготовку и в преодолении высотных препятствий могут дать фору бывалым альпинистам. А еще в составе соединения есть вьючно-транспортная рота. Проще говоря, конные отряды. Таких подразделений в стране всего два, второй располагается на юге страны.
Фото: Пресс-служба ЦВО Фото: Пресс-служба ЦВО
Фото: Пресс-служба ЦВО
Фото: пресс-служба ЦВО
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- В нашей роте 82 лошади, основная их задача - доставка грузов, боеприпасов, оснащения вплоть до минометов туда, где не пройдет даже самая мощная техника. Учитывая сложные горные маршруты, тяжелые подъемы, такой отряд может пройти до 40 километров в день. И каждое животное несет на себе груз в треть от своего веса, до 100 килограммов, - отмечает командир вьючно-транспортной роты Юрий Кудрявцев.

"Призывной возраст" у военных лошадей начинается в четыре года, а прослужить животное может около восемнадцати лет. Каждая из них приписана к конкретному бойцу, который ухаживает за животным, следит за его состоянием. По сути, вместе они - одна боевая единица. Лошади исключительно местной породы, невысокие в холке, но невероятно выносливые. Как, кстати и сами бойцы, набранные из тувинского населения.

- Впервые я сел в седло, когда пошел в школу. А может даже раньше, - рассказывает вожатый роты, который из соображений секретности предпочел не называть своего имени. - С лошадью мы работаем ежедневно, это и тренировки в седле, и отработка доставки грузов. Это очень смирные, послушные животные, но в то же время у каждого свой характер.

Сейчас соединение отрабатывает плановые летние учения, на полигоны вышла и техника. Помимо уже зарекомендовавших себя "Тигров-М", личный состав доставляет к месту назначения высокопроходимый "Тайфун-К" новой модификации с колесной формулой "4х4". Это техника только проходит военные испытания и пока что показывает себя превосходно.

Учебные стрельбы на полигоне "Кара-Хаак" проводит и расчет самоходных орудий "Нона-СВК". Эта подвижная установка способна вести огонь не только прямой наводкой, причем даже с использованием иностранных боеприпасов, но и в режиме мортиры - минометные снаряды легко поражают цели на расстоянии в два километра, даже если те расположены, например, за холмом или другим препятствием. В условиях горной местности такое орудие незаменимо.

Фото: Пресс-служба ЦВО
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На "отлично" задачи выполняют и снайперы, эта рота также специально создана для ведения боевых действий в горах. Ее основу составляют местные контрактники, но есть бойцы и из других регионов, даже из Дагестана. Этих стрелков на полигоне можно узнать по специальному маскировочному костюму. Если, конечно, удастся обнаружить их невооруженным глазом.

- Такую маскировку каждый боец изготавливает для себя сам, используя растительность, характерную для определенных местности и времени года, - поясняет командир роты снайперов, не только не назвавший имени, но даже не показавший лица. - Она очень легкая, весит не больше полутора килограммов и позволяет передвигаться легко и бесшумно. В зависимости от навыков бойца, маскировка позволяет незамеченным подойти к цели на расстояние в несколько шагов. Впрочем, основная задача такого костюма - скрывать позицию снайпера на дальних дистанциях.

Поддержку с воздуха мотострелкам оказывала местная вертолетная эскадрилья. Кстати и пилотам, и бойцам на земле приходится выполнять не только военные и отнюдь не условные задачи. В начале месяца вертолетчикам и бойцам горного спецназа пришлось бороться с крупным лесным пожаром. Бойцы на пути огня выстроили милитаризованную полосу длиной в километр, а с неба было сброшено 15 тонн воды. Благодаря оперативной помощи военных пожар удалось локализовать за считаные часы.

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