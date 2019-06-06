Елену Стихину друзья стали в шутку называть Женщиной-кошкой, а она до сих пор не может понять - как умудрилась прослыть супергероиней. Хрупкая женщина, без всяких специальных навыков, впервые оказалась на пожаре - и без раздумий шагнула в задымленную квартиру, спасая чужого малыша. "Я поняла: мозг в таких случаях отключается", - говорит Елена.

Елена подрабатывает продавцом, и среди рабочего дня ей позвонила 12-летняя дочь: "Мама, на площадке пахнет дымом". Звонок не насторожил - ну мало ли, у соседей что-то на плите сгорело. Но когда дочка набрала второй раз, Елена рванула домой. Дочери велела стоять у балкона, дышать, из квартиры не выходить. "Если честно, я не думала, что все так серьезно - поверила, только когда на третьем этаже увидела открытую квартиру, откуда шел дым. Заглянула - дым стеной, кричу - никто не отвечает".

Почему Елена закрыла лицо одеждой и шагнула в чужую горящую квартиру, она не может объяснить даже себе. Не размышляла, действовала на автомате - хотя откуда бы взяться автоматизму, если она пожар видит впервые? "Вот, говорят, есть такое качество - мужество, - говорит Елена. - А я вот сейчас думаю, что осознанно такие поступки не совершают - все как-то помимо воли происходит"...

В дыму показался соседский малыш и снова убежал в глубь квартиры. Елена - за ним. Звала, искала. Нашла, схватила за руку и вывела. Только потом вызвала пожарных. И, не теряя времени, снова "в полымя" - заливать водой загоревшийся диван. "Я эту семью знаю плохо, - говорит Елена. - Они снимают в нашем доме жилье. Говорят, мама мальчика - ему три года - отсутствовала около часа. А мне кажется, ее не было дольше". Кстати, пожар начался из-за детской шалости - мальчик сумел развести огонь на диване. Это, как подчеркнули в ГУ МЧС по Новосибирской области, могло бы перерасти в катастрофу, если бы не решительность и отвага Елены Стихиной.

Потушив огонь, Елена вышла на улицу отдышаться. Тут подоспела еще одна мама, которую тоже вызвал, как службу спасения, мальчик из этого же подъезда. Вместе с этой мамой-подкреплением Елена в третий раз поднялась в горевшую квартиру, и они вытащили оттуда кусок прогоревшего дивана, собрали обугленную ветошь. "Полностью ликвидировали горение еще до приезда пожарных", - написали о женских подвигах в региональном ГУ МЧС.

Убедившись, что все в порядке, Елена... вернулась на работу. У нее до сих пор болит горло, оттого что наглоталась дыма, хоть и выпила молока, как посоветовали знатоки. Но больше всего ее беспокоит равнодушие взрослых к детским сигналам бедствия. Сама - и то отреагировала только со второй попытки. А ведь ее дочка кричала о пожаре с балкона, звала прохожих на помощь - бесполезно. Соседский мальчик, с мамой которого Елена потом "ликвидировала горение", и вовсе ходил по подъезду и стучался во все двери. В одной из квартир ему открыли! Но, услышав про пожар, сказали: "Иди гуляй, мальчик".