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06.06.2019 15:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане произошло землетрясение

Текст: Ирина Поволоцкая (Махачкала)

В Буйнакском районе Дагестана 6 июня зафиксированы небольшие подземные толчки. Как сообщили в пресс-службе управления МЧС РФ по республике Дагестан, обошлось без жертв и разрушений.

В Дагестане оценивают ущерб от землетрясения

Слабые колебания земной коры магнитудой 3,4 балла дагестанский филиал Геофизической службы Российской академии наук зафиксировал неподалеку от селения Халинбекаул. Предположительные координаты эпицентра: 42.86 северной широты, 43.12 восточной долготы, глубина 13 километров.

В республиканском управлении МЧС тут же вышли на связь с органами местного самоуправления и выяснили, что никаких серьезных разрушений не зафиксировано и пострадавших также нет.

При этом в управлении еще раз напомнили всем жителям сейсмоопасных зон, что сразу же после первых колебаний здания, падения предметов и нарастающем гуле, нужно собрать документы и быстро выйти из здания. Причем ни в коем случае нельзя пользоваться лифтами. Выбравшись на улицу, стоит найти открытое пространство.

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