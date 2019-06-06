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06.06.2019 18:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ингушетии откроют цирк с голограммами животных

Текст: Ирина Варламова (Магас)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В столице Ингушетии Магасе создадут цирк, где животных заменят их голографические изображения. Об этом инновационном решении сообщил на своей странице в соцсетях мэр Магаса Беслан Цечоев.

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- Как вы знаете, нами принято решение отказаться от цирка шапито и других подобных проектов, где с животными обращаются негуманно. Однако это не означает, что мы не думаем о других вариантах гуманного и познавательного досуга для жителей столицы и республики. Вместо цирков и зоопарков в Магасе планируется создание первого инновационного цирка с использованием голограмм, - написал Беслан Цечоев.

Напомним, в Магасе запретили представления передвижного цирка шапито, намеченные на 6 мая. Как сообщили на официальном сайте администрации города, цирковое представление должно было состояться в первую майскую неделю. Уже была выбрана территория для размещения передвижного цирка, соблюдены все правила техники безопасности. И, тем не менее, было принято решение отказаться от этой затеи.

Причину отказа объяснил мэр города Беслан Цечоев. По его словам, после изучения условий содержания животных идея с цирком в Магасе была полностью искоренена.

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- Убивая и эксплуатируя животных, человек пользуется правом сильного, которое не имеет ничего общего с этическими нормами, присущими разумному существу. Цирк - это самая жестокая форма эксплуатации животных, где они лишены всех нормальных условий. Более того, когда мы приводим своих детей в цирк, то показываем именно то отношение, которое категорически запрещено к животным, а именно жестокость и бесчеловечность. В детях, прежде всего, нужно воспитывать чувство любви, сострадания и доброго отношения к животным, - высказал свое мнение градоначальник.

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