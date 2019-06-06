Арабский портовый оператор примет участие в развитии СевМорПути

В рамках Петербургского международного экономического форума дан старт новому проекту развития Северного морского пути.
Соответствующее соглашение о намерениях подписали Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев, Президент, председатель правления ПАО "ГМК „Норильский никель“ Владимир Потанин, Председатель группы, главный исполнительный директор, DP World Султан Ахмед Бин Сулайем и представитель Российского Фонда Прямых Инвестиций (РФПИ).
- Мы начинаем большую работу, связанную с развитием и эксплуатацией Северного морского пути, - отметил Алексей Лихачев по окончании церемонии. - Перед нами стоит огромное количество задач, мы сможем их решить только во взаимодействии с частным бизнесом, международными операторами. Это действительно большой интернациональный проект, и мы заинтересованы в самом широком круге участников.
Основная задача, которую ставят перед собой участники проекта - увеличение объемов грузооборота через Северный морской путь и арктическую зону РФ. Как стало известно в ходе церемонии, для реализации соглашения возможно создание совместного предприятия.
Напомним, DP World Ltd является одним из крупнейших в мире портовых операторов. Компания, которая принадлежит правительству ОАЭ, владеет 78 портовыми терминалами, ее штат работает в 103 странах мира.
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