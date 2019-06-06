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Экономика
06.06.2019 11:09
Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Фото: Сергей Михеев

Беглов на ПМЭФ рассказал о развитии Кронштадта

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о создании в Кронштадте особой туристической зоны.

На встрече с министром экономического развития Максимом Орешкиным Александр Беглов подчеркнул:

- У нас появляются крупные инвестиционные проекты. В частности, в Кронштадте. Рассчитываем благодаря созданию там туристическо-рекреационного кластера увеличить поток туристов.

По словам Александра Беглова, город воинской славы обладает огромным потенциалом для развития туризма. Но строительство и реконструкция объектов для туризма в Кронштадте имеет свои особенности. Во-первых, они находятся на территории островов.

В Кронштадте сформируют туристско-рекреационный кластер

Во-вторых, есть сезонность в использовании этих объектов. Поэтому возврат инвестиций будет длится много дольше.

Сейчас регион не может давать налоговые льготы инвесторам. Исключение существует только для резидентов особых экономических зон туристско-рекреационного типа. Для них предусмотрен ряд льгот. Город заинтересован в появлении такой особой экономической зоны туристско-рекреационного типа в Кронштадте. Это будет способствовать повышению туристического и инвестиционного потенциала Кронштадта, позволит привлечь представителей малого и среднего бизнеса, занимающихся продвижением туристических и рекреационных услуг, создать дополнительные рабочие места для жителей Кронштадтского района. Для реализации проектов на территории Кронштадта необходима поддержка Минэкономразвития России.

Президентом РФ поддержаны проекты на территории Кронштадта: парк "Патриот", "Город фортов" и Центр образования, науки и боевой подготовки кадров для ВМФ. Однако без совершенствования транспортной инфраструктуры города о полноценной реализации этих проектов не может быть и речи. Необходимо строительство новых дорог и реконструкция существующих. Общая стоимость работ составит не менее 6,5 миллиардов рублей. Чтобы осуществить их в полном объеме необходима федеральная финансовая поддержка в размере не менее половины этой суммы.

Отдельного разговора заслуживает реконструкция Петровского дока - объекта культуры федерального значения. Минобороны передал его в собственность города, однако состояние памятника, строительство которого было начато в 1719 году по проекту Петра I сегодня неудовлетворительное.

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