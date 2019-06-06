ЦБ отозвал лицензию банка "Прайм Финанс" после пропажи денег из кассы

Банк России отозвал лицензию у петербургского банка "Прайм Финанс", который по активам занимал 366-е место в банковской системе.

Проверяющие Банка России обнаружили недостачу наличных в кассах банка на 268 миллионов рублей. Для "Прайм Финанс" эта пропажа, по оценке Банка России, означала полную утрату собственных средств из-за необходимости доформирования резервов.

У "Прайм Финанс" и до этого были, очевидно, проблемы с капиталом: по заключению ЦБ он проводил "схемные" операции для формального соблюдения обязательных нормативов.

Информация об операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, Банк России направил в правоохранительные органы.

Агентство по страхованию вкладов начнет выплаты вкладчикам до 20 июня, банки-агенты для выплат выберет до 13 июня.