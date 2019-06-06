Глава Минэнерго РФ дал прогноз по ценам на бензин на два года

Стоимость литра бензина на автозаправках до конца этого года будет расти в пределах общей инфляции, несмотря на то, что соглашение между нефтяниками и правительством о сдерживании роста цен действует до середины года. В следующем году динамика роста будет аналогичной.

Такой прогноз дал 6 июня журналистам министр энергетики России Александр Новак на полях Петербургского международного экономического форума. Министр уточнил, что избежать скачков цен позволит демпфирующий механизм, действующий с начала этого года. "Что касается цен на розницу, они будут в пределах инфляции. Наша задача - регулировать, в том числе за счет созданного инструмента, в рамках измененного налогового законодательства - обратного акциза, демпфера", - приводит слова Новака ТАСС.

Сейчас соглашение правительства с нефтяниками предполагает, что каждый месяц цены на сетевых заправках могут расти помесячно в пределах инфляции. Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции в целом по 2019 году - 4,3 процента, по 2020 году - 3,8 процента. Прогноз Банка России - 4,7-5,2 процента в этом году со снижением показателя до 4 процентов в первой половине 2020 года. Налоговый маневр, который продолжается в нефтегазовой отрасли, в частности предусматривает новую систему выплаты компаниям обратного акциза на нефть с демпфирующей надбавкой, которая позволяет снизить влияние мировых нефтяных цен на внутренний рынок топлива.