Глава Минтруда предложил ввести пособие на детей до 18 лет

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет с учетом нуждаемости семей. Об этом он заявил на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Нам нужно сделать пособие до 18 лет, безусловно, по нуждаемости. Это мера поддержки, над которой нам стоит подумать", - сказал Топилин на пленарной сессии "Демографические вызовы XXI века: как повысить рождаемость и вернуть здоровье детям?".

Он пояснил, что сейчас семьи получают материальную поддержку, пока ребенок не достигнет трех лет. После этого возраста программы поддержки детей действуют только на региональном уровне, а предоставляемые пособия очень маленькие. Поэтому нужно восполнить пробел на федеральном уровне.

Глава Минтруда также рассказал, что в российских вузах могут появиться специальные комнаты по уходу за детьми студентов.

Сейчас над этим предложением работают министерство труда и социальной защиты и министерство науки и высшего образования.