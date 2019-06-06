Илья Шестаков назвал условие снижения цены на рыбу

Началась лососевая путина. Прогнозы по улову выше среднего. 461 тысяча тонн - такой прогноз по улову в этом году озвучил "Российской газете" руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков на Петербургском международном экономическом форуме.

"Это показатель выше среднего за последние 10 лет", - отметил Илья Шестаков. В прошлом году улов был рекордный - 676 тонн. Этот год считается неурожайным.

Что касается цен, то доступность рыбы зависит исключительно от позиции торговых сетей. "Чтобы цены снизились, нужно сделать так, чтобы торговые сети отрегулировали свою наценку. Проблема только в этом. Вопросы с логистикой и инфраструктурой решены", - заключил Илья Шестаков.

По его словам, высокую эффективность показал социальный проект в Приморском крае, посвященный увеличению доступности рыбы. Тогда с магазинами договорились о наценке в 10 процентов. И потребление заметно увеличилось. Люди стали чаще покупать. Сами рыбаки готовы поставить рыбу по нормальным ценам.