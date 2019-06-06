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Экономика
06.06.2019 13:18
Текст: Екатерина Ясакова
Видео: Алексей Петров, Александр Шансков

Илья Шестаков назвал условие снижения цены на рыбу

Началась лососевая путина. Прогнозы по улову выше среднего. 461 тысяча тонн - такой прогноз по улову в этом году озвучил "Российской газете" руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков на Петербургском международном экономическом форуме. 

"Это показатель выше среднего за последние 10 лет", - отметил Илья Шестаков. В прошлом году улов был рекордный - 676 тонн. Этот год считается неурожайным. 

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Что касается цен, то доступность рыбы зависит исключительно от позиции торговых сетей. "Чтобы цены снизились, нужно сделать так, чтобы торговые сети отрегулировали свою наценку. Проблема только в этом. Вопросы с логистикой и инфраструктурой решены", - заключил Илья Шестаков.

По его словам, высокую эффективность показал социальный проект в Приморском крае, посвященный увеличению доступности рыбы. Тогда с магазинами договорились о наценке в 10 процентов. И потребление заметно увеличилось. Люди стали чаще покупать. Сами рыбаки готовы поставить рыбу по нормальным ценам.

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