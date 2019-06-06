Кобылкин: Регионам предложат варианты расчета тарифов на вывоз мусора

До конца месяца Минприроды совместно с Минстроем, Минэкономразвития и ФАС предложат регионам варианты расчета при определении норматива накопления отходов для граждан.

Тем не менее, на усмотрение регионов останется решение вопроса, устанавливать их исходя из количества зарегистрированных человек или площади жилого помещения.

Единого подхода здесь быть не может, рассказал "РГ" министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин на Петербургском международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

"Мы четко понимаем, сколько один человек может сформировать мусора, но насколько разная страна, разные населенные пункты и субъекты, разный уровень жизни и доходов. От уровня дохода во многом зависит, сколько формирует человек мусора, - заявил министр. - Я считаю, что это было сделано правильно на старте. Регионы лучше всего видят, какой тариф должен у них быть. Тем не менее многие регионы решили, что инвестсоставляющую они загружать в тариф не будут. Те регионы, которые это сделали, не получили никаких протестов от населения. Но регоператор не понимает, как формировать систему переработки и создавать ту инфраструктуру, которая необходима".

По мнению главы Минприроды, в сфере тарифообразования за обращение с ТКО еще много спорных вопросов. "Ко всему надо подходить с точки зрения ответственности. И многие губернаторы сейчас жалеют о том, что установили очень маленький тариф", - подчеркнул он.