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06.06.2019 19:17
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Считайте как следует

КС обязал регионы уточнить законы о патентном налогообложении
Текст: Мария Голубкова ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Конституционный суд РФ обязал субъекты РФ уточнить региональное законодательство в сфере патентного налогообложения. Решение вынесено по результатам рассмотрения жалобы предпринимателя из Мончегорска Сергея Глухова.
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости

По мнению бизнесмена, действующее законодательство Мурманской области во взаимосвязи с федеральным содержит неопределенность, которая позволила налоговым органам региона доначислить ему налоговую недоимку в размере более двух миллионов рублей. Как следует из материалов дела, в 2013 и 2014 годах Глухов сдавал в аренду несколько нежилых помещений по отдельным договорам аренды. Однако последующая налоговая проверка показала, что таких договоров заключено больше, чем объектов, указанных в патентах.

Внести изменения обязаны в кратчайшие сроки - с 1 января 2020 года поправки должны вступить в силу

Стоит отметить, что сам Глухов обращался в налоговые органы за разъяснением, какие объекты можно считать обособленными, но ответа не получил. Его дали суды общей юрисдикции - "для определения количества обособленных объектов имеют значение не свидетельства о регистрации права собственности на объект недвижимости, а договоры аренды, заключенные налогоплательщиком с арендаторами". Однако бизнесмен полагает, что такой подход нарушает конституционный принцип равенства перед законом.

Фото: iStock
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Судьи КС с предпринимателем согласились. КС напомнил, что исходя из статьи 57 Конституции РФ, "налогообложение, выступая ограничением права собственности, должно быть основано на конституционном принципе равенства, который в этой сфере понимается прежде всего как равномерность, нейтральность и справедливость". Что касается патентной системы налогообложения, то порядок ее использования определяет федеральное законодательство, а размер налогообложения - региональное. Законодательством Мурманской области размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода поставлен в зависимость от числа "обособленных объектов", сдаваемых в аренду. Но само это понятие не раскрывается. Если же принять точку зрения судов, то налогооблагаемая база в результате сдачи в аренду помещений по одному договору будет ниже, чем тех же помещений по нескольким договорам. На этом основании КС РФ признал положения регионального закона "О патентной системе налогообложения на территории Мурманской области" не соответствующими Конституции, так как они "не обеспечивают определенности в отношении объекта налогообложения и налоговой базы и, как следствие, не обеспечивают обоснованности взимания налога". Внести изменения региональные законодатели обязаны в кратчайшие сроки - с 1 января 2020 года поправки должны вступить в силу. То же самое должны сделать все субъекты РФ, в законодательстве которых имеется аналогичный пробел. А до тех пор при использовании патентной системы налогообложения "надлежит использовать количество объектов недвижимого имущества, указанное налогоплательщиком в заявлении на выдачу патента".

Власть Право Финансовое право Судебная власть Конституционный суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Налоговое законодательство
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