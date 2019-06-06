Ледокол "Арктика" еще не сдан, но Совет Севморпути на борту принял

Случилось так, что головной корабль проекта, еще не сданный в эксплуатацию, вышел на оперативные просторы Арктики, собрав на своем борту отраслевых руководителей, законодателей, судовладельцев, грузоотправителей. И, конечно, первых лиц госкорпорации "Росатом", которая наделена, согласно президентскому указу, правами и обязательствами единого инфраструктурного оператора по развитию Севморпути.
Именно так - в единстве прав и обязательств, с ясным осознанием возложенной ответственности воспринимают себя в новой роли российские атомщики. Гендиректор корпорации Алексей Лихачев подчеркнул это не раз, обращаясь к тем, кто откликнулся на приглашение и в первый день Петербургского международного экономического форума приехал на Балтийский завод, чтобы сообща обсудить учредительные и организационные моменты.
Какая юридическая форма будет у Совета? Кто войдет в его состав? Как сделать, чтобы он не дублировал и не подменял ранее созданные и успешно работающие структуры: международный Арктический совет, Комиссию по Арктике при правительстве России, профильную комиссию законодателей в Федеральной Собрании и т.п.
Свои резоны на этот счет изложили коллегам генеральный директор "Совкомфлота" Сергей Франк, исполнительный директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс, председатель Комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев и другие.
На этапе формирования, по словам главы "Росатома", в названии Совета сохраняется слово "общественный". Но в перспективе он может перерасти в Совет партнеров или во что-то еще, но обязательно с деловым, партнерским уклоном и широким международным участием.
Сергей Франк такое устремление поддержал. Но от имени судовладельцев не без улыбки заметил: инициаторам надо быть готовыми к тому, что на заседаниях Совета не одни только благодарности станут звучать. Будем говорить по делу, а значит, будет и критика, и острые вопросы…
"Спасибо, что предупредили", - отшутился Алексей Лихачев. А в общении с журналистами по итогам заседания уже серьезно пояснил, что Совет Севморпути может быть востребован как "площадка для открытого экспертного обсуждения и выработки лучших решений по развитию СМП с учетом лучших международных практик".
"Создаем в формате НКО - с надеждой, как минимум, на сотрудничество, как максимум - на партнерство", - заявил глава "Росатома".
По его словам, каждый из его участников уже обозначил свои, вполне определенные интересы. У одних они связаны с развитием арктических территорий, у других - со строительством неледокольного флота, созданием хабов, развитием перегрузочных контейнерных мощностей на востоке России. Отдельная тема - взаимодействие с европейскими партнерами. В числе первых - датская компания Maersk, голландские портовые мощности и, конечно, морские порты Германии, "куда уже сейчас приходит огромное количество китайских грузов".
И все это, убежден глава "Росатома", можно и нужно вынести для рассмотрения на открытую площадку Общественного совета Севморпути, чтобы сообща расставить приоритеты и сделать арктические проекты "привлекательными для банковского продукта".
Итогом встречи на борту новой "Арктики" стало решение создать Организационный комитет будущего Совета. Главой оргкомитета избран генеральный директор "Совкомфлота" Сергей Франк. А следующее, уже рабочее заседание Совета СМП, решено провести на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2019 года.
В тот же день на "Арктике" был подписан меморандум о сотрудничестве между ФГУП "Атомфлот" (предприятие Госкорпорации "Росатом") и одним из мировых лидеров в области морских перевозок - компанией Maersk Line. Подписи под документом поставили генеральный директор ФГУП "Атомфлот" Мустафа Кашка и генеральный директор ООО "Маэрск", руководитель Maersk в Восточной Европе Жолт Катона.