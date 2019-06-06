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06.06.2019 20:35
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ледокол "Арктика" еще не сдан, но Совет Севморпути на борту принял

Текст: Александр Емельяненков (Санкт-Петербург)
В Санкт-Петербурге, в кают-компании атомного ледокола "Арктика", который достраивается на Балтийском заводе и знаменует собой новую серию универсальных атомоходов, состоялось учредительное заседание Общественного совета Северного морского пути.
"Росатом" как инфраструктурный оператор не будет единоличным управленцем на Севморпути, пообещал Алексей Лихачев сразу после совещания на борту ледокола "Арктика". Фото: Александр Емельяненков. "Росатом" как инфраструктурный оператор не будет единоличным управленцем на Севморпути, пообещал Алексей Лихачев сразу после совещания на борту ледокола "Арктика". Фото: Александр Емельяненков.
"Росатом" как инфраструктурный оператор не будет единоличным управленцем на Севморпути, пообещал Алексей Лихачев сразу после совещания на борту ледокола "Арктика". Фото: Александр Емельяненков.

Случилось так, что головной корабль проекта, еще не сданный в эксплуатацию, вышел на оперативные просторы Арктики, собрав на своем борту отраслевых руководителей, законодателей, судовладельцев, грузоотправителей. И, конечно, первых лиц госкорпорации "Росатом", которая наделена, согласно президентскому указу, правами и обязательствами единого инфраструктурного оператора по развитию Севморпути.

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Именно так - в единстве прав и обязательств, с ясным осознанием возложенной ответственности воспринимают себя в новой роли российские атомщики. Гендиректор корпорации Алексей Лихачев подчеркнул это не раз, обращаясь к тем, кто откликнулся на приглашение и в первый день Петербургского международного экономического форума приехал на Балтийский завод, чтобы сообща обсудить учредительные и организационные моменты.

Какая юридическая форма будет у Совета? Кто войдет в его состав? Как сделать, чтобы он не дублировал и не подменял ранее созданные и успешно работающие структуры: международный Арктический совет, Комиссию по Арктике при правительстве России, профильную комиссию законодателей в Федеральной Собрании и т.п.

Свои резоны на этот счет изложили коллегам генеральный директор "Совкомфлота" Сергей Франк, исполнительный директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс, председатель Комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев и другие.

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На этапе формирования, по словам главы "Росатома", в названии Совета сохраняется слово "общественный". Но в перспективе он может перерасти в Совет партнеров или во что-то еще, но обязательно с деловым, партнерским уклоном и широким международным участием.

Сергей Франк такое устремление поддержал. Но от имени судовладельцев не без улыбки заметил: инициаторам надо быть готовыми к тому, что на заседаниях Совета не одни только благодарности станут звучать. Будем говорить по делу, а значит, будет и критика, и острые вопросы…

"Спасибо, что предупредили", - отшутился Алексей Лихачев. А в общении с журналистами по итогам заседания уже серьезно пояснил, что Совет Севморпути может быть востребован как "площадка для открытого экспертного обсуждения и выработки лучших решений по развитию СМП с учетом лучших международных практик".

"Создаем в формате НКО - с надеждой, как минимум, на сотрудничество, как максимум - на партнерство", - заявил глава "Росатома".

По его словам, каждый из его участников уже обозначил свои, вполне определенные интересы. У одних они связаны с развитием арктических территорий, у других - со строительством неледокольного флота, созданием хабов, развитием перегрузочных контейнерных мощностей на востоке России. Отдельная тема - взаимодействие с европейскими партнерами. В числе первых - датская компания Maersk, голландские портовые мощности и, конечно, морские порты Германии, "куда уже сейчас приходит огромное количество китайских грузов".

Фото: Сергей Михеев/РГ
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И все это, убежден глава "Росатома", можно и нужно вынести для рассмотрения на открытую площадку Общественного совета Севморпути, чтобы сообща расставить приоритеты и сделать арктические проекты "привлекательными для банковского продукта".

Итогом встречи на борту новой "Арктики" стало решение создать Организационный комитет будущего Совета. Главой оргкомитета избран генеральный директор "Совкомфлота" Сергей Франк. А следующее, уже рабочее заседание Совета СМП, решено провести на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2019 года.

В тот же день на "Арктике" был подписан меморандум о сотрудничестве между ФГУП "Атомфлот" (предприятие Госкорпорации "Росатом") и одним из мировых лидеров в области морских перевозок - компанией Maersk Line. Подписи под документом поставили генеральный директор ФГУП "Атомфлот" Мустафа Кашка и генеральный директор ООО "Маэрск", руководитель Maersk в Восточной Европе Жолт Катона.

Экономика ВЭД Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Арктика: битва за ресурсы Экономический форум в Санкт-Петербурге
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