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Экономика
06.06.2019 16:12
Текст: Роман Маркелов

Материнский капитал будет увеличен с 2020 года

Правительство после пятилетней паузы намерено вернуться к индексации материнского капитала. Это следует из заявления главы Минтруда Максима Топилина в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По словам Топилина, индексация маткапитала возобновится с 1 января 2020 года. Он указал, что выплата увеличится на величину прогнозной инфляции (около 4 процентов). Таким образом, маткапитал будет составлять около 470 тысяч рублей.

Фото: istockphoto.com
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Размер материнского капитала не менялся с 2015 года, сейчас он составляет 453 026 рублей. Эта сумма единоразово выплачивается семьям при рождении (либо усыновлении) второго и последующих детей. Материнский капитал выдается в безналичной форме, его можно потратить в том числе на улучшение жилищных условий (включая ипотеку), оплату образования, увеличение накопительной пенсии матери.

Программа материнского капитала действует с 2007 года, она была продлена до 2021 года включительно. Ранее в Минтруде заявляли, что пока не видели предложений по ее продлению до 2025 года. Эту идею предлагала в конце апреля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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