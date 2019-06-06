На ПМЭФ обсудили проведение в Петербурге астронавтического конгресса

В мае 2020 года Северная столица может стать местом проведения международного астронавтического конгресса.

Об этом говорилось на Петербургском экономическом форуме в ходе встречи исполнительного директора по пилотируемым космическим программам госкорпорации "Роскосмос" космонавтом Сергеем Крикалевым и председателя петербургского комитета по развитию туризма Евгения Панкевича.

Как сообщают в комитете по развитию туризма, Сергей Крикалев в целом одобрил идею. Дальнейшие вопросы по организации астронавтического конгресса будут обсуждаться в рабочем порядке.

Кроме того, Евгений Панкевич от имени властей города обратился к Сергею Крикалеву с предложением стать почетным амбассадором Санкт-Петербурга. Крикалев - урожденный ленинградец - от титула не отказался.