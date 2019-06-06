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06.06.2019 14:09
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Олег Кувшинников: Программа "Вологодский гектар" будет расширена

Текст: Вера Черенева
Видео: Алексей Петров, Александр Шансков
Вологодская область находится на пороге инфраструктурного рывка. В рамках федеральной программы по переселению граждан из аварийного жилья, новоселье справят свыше шести с половиной тысяч вологжан.

Также регион продолжит практику выездных градсоветов, в ходе которых принимаются ключевые решения по строительству инфраструктурных и социальных объектов. А импульсом для развития сельских территорий стала программа "Вологодский гектар", она пользуется такой высокой популярностью, что спустя всего два месяца после ее начала, решено запустить второй этап и расширить перечень участков, на которые можно претендовать.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Обо всем этом рассказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на площадке "Российской газеты" во время Петербургского международного экономического форума.

Олег Александрович, в Вологодской области начался новый этап программы расселения граждан из аварийных домов. Вы могли бы рассказать, кого затронет программа?

Олег Кувшинников: Программа расселения аварийного жилого фонда стартовала в Вологодской области еще в далеком 2012-м году, было затрачено из всех видов бюджетов более шести миллиардов рублей, расселено свыше десяти с половиной тысяч человек из 1300 аварийных домов. И эта программа доказала свою эффективность. Сейчас стартовал следующий эта программы, когда расселяются все дома, которые признаны аварийными до 1 января 2017 года. Нам за ближайшие пять лет необходимо будет расселить 6,5 тысяч граждан. Программа грандиозная, мы можем как покупать жилье на вторичном рынке, так и мы можем строить новые дома.

В Вологодской области вот уже несколько месяцев проходят градостроительные советы. Многие решения, принятые на них уже реализованы. Как вы оцениваете такой формат взаимодействия с местными властями и гражданами? Это разовые мероприятия или выездные градсоветы будут проводиться в дальнейшем?

Олег Кувшинников: Такой формат придумал я еще когда был мэром города Череповца. Почему именно такой формат? Потому что решения, которые принимает власть, надо согласовывать с гражданами. А градостроительный совет - это и есть такая форма коммуникации с людьми, когда руководство города, руководство области спрашивает мнение людей о тех вопросах, о тех проблемах, которые их интересуют. И еще одну форму коммуникации я ввел - это голосование. То есть, любое решение, которое выносится на градостроительный совет, должно быть поддержано большинством людей, которые присутствуют на градостроительном совете. Первым я это ввел в Череповце, затем - по всей Вологодской области.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Мы преодолели масштабный экономический кризис и у нас сейчас бюджет не дефицитный, а профицитный, по приросту доходной части мы занимаем шестое место в стране, плюс 15 миллиардов в прошлом году. Поэтому у нас появилась возможность эту инновационную практику распространить на все муниципальные образования.

Я проехал всю Вологодскую область, на градостроительных советах побывали более 30 тысяч человек, в итоге мы запустили долгосрочную программу развития муниципальных образований, рассчитанную минимум на 10 лет.

На градостроительных советах мы вместе с населением принимаем следующие шаги по развитию муниципального образования. Это прежде всего дороги, мосты, вопромы капитального ремонта и строительства социальных объектов, стадионов, ФОКов, бассейнов, детских садов, школ, центральных районных больниц, ФАПов. Все это переросло в перечень моих поручений, а их сейчас порядка 1200 со всех градостроительных советов, общий объем инвестиций - 49 миллиардов рублей.

Мы запустили программу реновации и капитального строительства и ремонта 460 объектов по всей территории Вологодской области. Мы сейчас находимся на пороге инфраструктурного рывка. И когда область погружается в большую стройку, люди это видят и оценивают очень положительно.

Одна из самых обсуждаемых тем сейчас - это подъемные для переселенцев, которые переезжают в Вологодскую область и программа "Вологодский гектар". Вы могли бы рассказать об этих программах? Можно ли подвести какие-то первые итоги этих программ?

Олег Кувшинников: Вологодская область находится в центре всех транспортных артерий Северо-Запада России. Здесь и Транссиб, здесь и Волгобалт, здесь и три аэропортовых комплекса, три федеральных трассы. Но плотность Вологодской области всего семь человек на квадратный километр. И количество свободных земель сельхозназначения, оно колоссальное, это более 500 тысяч гектаров. И мы приняли решение вернуть в сельскохозяйственный оборот эти пустующие земли.

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Для этого мы запустили геоинформационную систему, где определили участки, свободные от обременения третьих лиц и которые находятся рядом с инфраструктурой. Это бывшие деревни или территории рядом с деревням, там есть электричество, дорога. Далее мы запустили три пилотных района Вологодской области, где выделили 3300 гектаров земли. Например, один гектар может взять гражданин, до 100 гектаров - юридическое лицо, допустим, колхоз, совхоз или акционерное общество, которое хочет заниматься сельским хозяйством.

Особенность нашего "Вологодского гектара" в том, что мы в удаленном доступе предоставляем возможность зарезервировать участок, не надо никуда ехать, можно хоть во Владивостоке, хоть в Калининграде зарезервировать землю, что, кстати, и делают. Потом участок можно поставить на кадастровый учет, земля предоставляется сразу безвозмездно и сразу в собственность. Такого нет нигде, это уникальный проект.

Мы еще одну меру государственной поддержки ввели: тем, кто приезжает к нам из других регионов, мы выделяем подъемные в размере 110 тысяч рублей, это 10-кратный размер прожиточного минимума Вологодской области.

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Интерес колоссальный. Только за 1 апреля, день, когда мы запустили программу, у нас было зарезервировано уже 200 участков. На сегодняшний день из 3300 гектаров, 3 тысячи уже зарезервировано, то есть, фактически 90 процентов, мы получили 700 заявок со всей страны: из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской областей, Калининграда, Алтая, Сибири и даже из Краснодарского края. Поэтому мы приняли решение запустить второй этап программы "Вологодский гектар": еще три района Вологодской области мы запускаем в геоинформационную систему и пустующие земли сельхозназначения будут предоставлены тем, кто желает. Всем желающим со всей необъятной Российской Федерации, с севера, с юга. Вологодская область - благодатная земля, вокруг нас в радиусе 500 километров находятся Москва, Санкт-Петербург, все крупнейшие промышленные центры страны. Поэтому приглашаем всех желающих в Вологодскую область, приезжайте к нам и занимайтесь сельским хозяйством!

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